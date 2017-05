Así felicitó Peña Nieto a su mamá y esposa en el Día de las Madres

Mi admiración y reconocimiento a todas las mamás mexicanas en su día: ustedes son la mejor representación de la pasión y la energía de nuestra tierra. Gracias por formar a los hombres y mujeres del mañana. De manera especial, gracias a mi madre, María del Socorro, por su amor inagotable y a mi esposa Angélica, por su dedicación a nuestra familia. ¡Muchas felicidades! ❤️

A post shared by Enrique Peña Nieto (@epn) on May 10, 2017 at 8:04am PDT