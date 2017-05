Sin sustento, México no es el segundo país más violento del mundo: SRE

Ante el reporte de “Armed Conflict Survey 2017” (ACS) del International Institute for Strategic Studies (IISS) que ubica a México como el segundo país más violento del mundo, las Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación emitieron un comunicado conjunto para desmentir las conclusiones pues las considera sin sustento y basadas en metodologías inciertas.

Ambas Secretaría resaltan que el origen de las cifras presentadas es incierto y que el uso de los términos jurídicos son erróneos, como es el caso de la descripción de “conflicto armado”.

El reporte señala de manera irresponsable la existencia de un “conflicto armado (no internacional)” en México. Ello es incorrecto; la existencia de grupos criminales no es un criterio suficiente para hablar de un conflicto armado no internacional.”