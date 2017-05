Peña Nieto responde a Leonardo DiCaprio sobre vaquita marina

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que su gobierno está haciendo lo que se debió hacer desde hace décadas para salvar a la vaquita marina, esto en respuesta a la petición que el actor Leonardo DiCaprio le hizo este jueves.

A través de un mensaje en Twitter, el mandatario contestó en inglés que “El gobierno mexicano está haciendo un gran esfuerzo, haciendo lo que debería haber hecho hace décadas para salvar a la Vaquita Marina”.

Mexico's government is making a major effort, doing what should have been done decades ago to save the Vaquita Marina.

— Enrique Peña Nieto (@EPN) May 12, 2017