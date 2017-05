Con video, Semarnat llama a la ciudadanía a combatir contaminación

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo un exhorto a la ciudadanía a trabajar juntos, a fin de evitar que los niños no puedan salir a las calles a jugar ni a disfrutar de su recreo en las escuelas.

Luego de que la víspera se activara la Fase 1 de Contingencia Ambiental, debido a que la contaminación por ozono superó los 150 puntos, la Semarnat tuiteó: “Hoy con ContingenciaAmbiental en la ZMVM no pueden jugar nuestros hijos, trabajemos juntos para que no vuelva a suceder. HazloPorNosotros”.

A través de un video de 1.01 minutos difundido en su cuenta de Twitter @SEMARNAT_mx, se muestra la imagen de una escuela, donde los alumnos se encuentran en el salón de clases y observan a través de la ventana el patio de la escuela vacío.

En otra imagen se observa a dos infantes en el interior de sus casas con caras tristes porque no pueden salir a la calle a jugar.

“Cuando nuestros hijos ya no pueden jugar algo grave está pasando. En esta temporada no hay viento. Por eso los contaminantes que dañan nuestra salud no se dispersan. Y todos nosotros los producimos”.