Javier Valdez: el malayerba que desafió al narco

El periodismo “valiente” y “digno” que se hace en México “no tiene sociedad alrededor, está solo”. Javier Valdez Cárdenas es el sexto periodista asesinado en estos primeros cinco meses del año en México; fue ultimado el lunes a balazos a unos metros de su trabajo, en pleno centro de Culiacán, Sinaloa.

Las líneas del trabajo de investigación del reportero fue la inseguridad y el narcotráfico. Durante más de diez años escribió cinco libros con esa temática: De azoteas y olvidos (2006), Miss Narco (2007), Los morros del narco (2007), Levantones: Historias reales de desaparecidos y victimas del narco (2012), Con una granada en la boca: Heridas de Guerra del narcotráfico en México (2014), Huérfanos del narco: Los olvidados de la guerra del narcotráfico (2015) y Narcoperiodismo: La prensa en medio del crimen y la denuncia, publicado el año pasado.

El pasado 2 de marzo fue ejecutado también Cecilio Pineda Brito, periodista independiente en Guerrero y colaborador de La Jornada, y el 19 del mismo mes, en Veracruz, le quitaron la vida al columnista Ricardo Monlui, director del diario El Político y columnista de temas de la industria cañera en el Diario de Xalapa.

Cuatro días después, el 23 de marzo, mataron a Miroslava Breach, reportera del periódico La Jornada en la capital de Chihuahua. El 14 de abril fue asesinado en La Paz, Baja California Sur, Maximino Rodríguez, y el 2 de mayo Filiberto Álvarez, reportero de una radio de Morelos.

Sus últimos textos

La última nota que escribió el reportero antes de su deceso, la envío a medio día al diario La Jornada. El texto abordaba la protesta magisterial que se realizó en Culiacán por el asesinato de siete profesores durante días recientes.

La noticia original también había sido documentada por él en una nota que publicó el viernes 22 de mayo sobre el asesinato de dos maestros en Sinaloa. Uno de ellos fue muerto a cuchilladas en el municipio de Guasave y el cadáver de otro fue encontrado en el municipio de Navolato con lesiones de bala.

De acuerdo con reportes de Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el 4 de mayo fueron asesinados tres maestros a balazos y uno resultó herido en una emboscada de un comando armado en la Sierra de Concordia.

Además, mantenía la columna Malayerba en el medio Ríodoce, donde relataba la situación de violencia en el país, a continuación algunas de ellas:

-El cocodrilo

Fecha de publicación: 24 de abril

Valdez contó la historia de un hombre que sobrevivió después de que lo atropellara un camión de pasajeros. Al ver esa resistencia, alguien lo contrató como guarura.

“Ya sumaba cinco balazos en el pecho, abdomen y en un brazo. Y les seguía contestando. Hijos de su pinche madre, aquí está su cocodrilo cabrones. Tras tras tras. Hasta que soltó el rifle y se quedó callado”.

-El quinto en la lista

Fecha de publicación: 17 de abril

Aquí Valdez narró la historia de un policía municipal, con temor a ser asesinado por sicarios.

“Y así fueron cayendo. Cuando salían de turno, frente a sus familias, levantados y luego aparecieron ejecutados a tiros y torturados. Cuando tuvo la certeza de que lo esperaban en algún lugar dos, tres, cuatro o cincuenta balas, les dijo a sus amigos: sigo yo”.

El tweet antes del asesinato

Como si se tratara den fuerte presentimiento, el periodista fallecido Javier Valdez, lanzó un sugerente tweet horas antes de ser asesinado.

El ahora occiso publicó en su cuenta de Twitter una invitación a leer su columna Malayerba, publicada en el portal del semanario Río Doce, coronada del siguiente mensaje: “Que no te toque bola negra ni te alcance la voladora”.

También escribió acerca del asesinato de su compañera de la Jornada, la periodista Miroslava Breach.

“Era una periodista valiente, honesta, muy trabajadora, muy preocupada por asuntos sociales como éste de los desplazados. Muy preocupada por la pobreza, por los desamparados. La veía haciendo ese periodismo de abajo ¡Valiosísima Miroslava!, en realidad creo que si la matan a ella por tener la lengua larga, nos van a matar a todos entonces, porque nuestro oficio es ése: escribir, contar esas historias”, dijo Javier Valdez Cárdenas.

¿Quién era Javier Valdez?

Su nombre completo era Jesús Javier Valdéz Cárdenas y tenía 50 años. Los cumplió apenas hace un mes, el pasado 14 de abril.

Nació en Culiacán de Rosales, Sinaloa; el estado donde nació la narcocultura. Su alma máter fue la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) donde estudió la licenciatura en Sociología.

Los primeros inicios de Javier en el periodismo, fue en el Canal 3 de Sinaloa, donde laboró como reportero a principio de los años noventa. Por sus trabajos en la sección de cultura, fue galardonado con el Premio Sinaloa de Periodismo.

Años después, el sexto periodista asesinado este año fue contratado por el periódico Noroeste en desde ese año también, 1998 hasta su muerte, fue corresponsal en Sinaloa de La Jornada. Sí, al igual que Mirsolava Breach, asesinada el pasado 23 de marzo en Chihuahua.

Javier Valdéz es uno de los fundadores del semanario Ríodoce, en el que se publican historias de víctimas, crónicas de hechos violentos y entrevistas exclusivas con capos del narcotráfico.

Algunos de los libros que ha escrito son: “De Azoteas y Olvidos” (2006), “Mala Yerba” (2010), “Los Morros del Narco” (2011), “Levantones” (2012), entre otros.

También fue escritor de “Miss Narco”, uno de sus libros con mayor auge donde muestra la vida de las mujeres dentro del narcotráfico y de algunas reinas de belleza. Colaboró con la cadena de televisión colomiana Teleset, como asesor periodístico de la serie “Señorita Pólvora”, que se transmitió por TNT.

Su publicación más reciente fue el libro “Huérfanos del Narco”, publicado en julio del 2015.

Atentado a Ríodoce

En septiembre del 2009, Javier Valdéz publicó en el semanario Ríodoce una serie de crónicas, historias y reportajes llamado “Hitman: La confesión de un asesino en Ciudad Juárez”.

Días después de que se terminó el último número de la serie, un comando armado lanzó una granada al edificio del medio. A pesar de que hubo daños al inmueble, nadie resultó herido.

Sin embargo, las autoridades nunca lograron identificar a los agresores, ni arrestar a los culpables.

“Será muy difícil desterrar al narco”

Apenas hace unos días, el incansable Javier Valdez habló con Infobae para un reportaje sobre las familias de los capos. Dijo que será muy difícil desterrar al narcotráfico “porque en este país nada se mueve sin que se enteren o sin que lo aprueben los narcos”.

“En Sinaloa ya no gobierna nadie. Desde antes de los grandes cárteles, el narco ya era el poder porque a todos les convenía que así fuera y por eso estamos viendo que ahora la gente está creciendo sin valores, sin aspiraciones… Todavía nos falta por ver muchas cosas, espérate a que se muera o atrapen al ‘Mayo’ [Ismael Zambada] y a algún otro viejo narco de la vieja guardia, y esto no sabes lo salvaje que se va a poner. Niños, mujeres… No va a haber respeto por nada ni por nadie”, dijo apenas la semana pasada. Infobae publicó esa entrevista apenas el domingo.

Los nuevos narcos, agregó, “van a ser más despiadados y la gente no los va a querer. Por eso vamos a ver más muertes y horrores”.