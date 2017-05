Moreira niega tener fortuna en Mónaco e Islas Caimán

El candidato a una diputación local de Coahuila, Humberto Moreira, negó que su esposa, familia o él mismo tengan recursos en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán como publicó el diario Reforma este martes.

El ex gobernador de Coahuila reprochó que dicho medio no haya investigado la veracidad de los documentos que presuntamente le envió el PAN y su candidato a la gubernatura, Guillermo Anaya Llamas.

En un video difundido en sus redes sociales, rechazó tener cuentas bancarias en Mónaco o en Islas Caimán, y afirmó que incluso hace algunos días le llegó información igual a la que sacaron pero contra el abanderado panista.

“No es cierto todo lo que dice el periódico Reforma. Los sorprendió Lázaro Ríos, te sorprendió Guillermo Anaya y el PAN, y las personas que ellos contrataron para la campaña sucia (…) Son datos falsos, Guillermo, como los que me trajeron de ti, el tuyo con más millones, el que vende esta información y el que la prepara y falsifica estos documentos busca quién se la compre, busca un tarugo y te encontró a ti, a mí me llegó, pero no prosperó”, señaló el ex mandatario en la grabación.