La alianza con Parley y Diego Luna que convierte a Corona en la cerveza azul

Ricardo Días, el vicepresidente de marketing del Grupo Modelo, platicó con Publimetro sobre la alianza global que firmó con Parley para reducir y desterrar el uso del plástico que actualmente están matando poco a poco los océanos. A esta iniciativa, presentada en Tulum, se sumó Diego Luna con la finalidad de llevar este grito de ayuda a todo el mundo. De no tomar medidas inmediatamente, los océanos agonizarán en sólo una década.

La generación desproporcionada de basura y de residuos no reciclables ha generado un gran problema en nuestros mares y océanos, hasta el punto de poner en riesgo nuestras playas y paraísos. De no revertir el proceso de contaminación de los océanos y del litoral, en 30 años habrá más basura que peces en el mar, lo que representa una amenaza para nuestra propia existencia. Para atajar este problema global, Corona acaba de rubricar una alianza con Parley for the Oceans.

Este compromiso a largo plazo que se dio a conocer en las playas de Tulum, Quintana Roo, tiene como objetivo inicial proteger 100 islas para el año 2020, comenzando en México y continuando por el mundo en lugares como Chile, Italia, Australia, República Dominicana y las Islas Maldivas.

Para ello, Corona trabajará con Parley para implementar su estrategia A.I.R. (Avoid, Intercept, Redesign) que consiste en evitar el consumo de plástico, recuperar el material que ya está contaminando y darle una nueva vida al plástico, explicaron a Publimetro Cyrill Gutsch, fundador de Parley, y Ricardo Dias, vicepresidente de marketing del Grupo Modelo.

En esta cruzada por los océanos Corona y Parley no estarán solos. Chris Hemsworth, Ramón Navarro, Nahla Bogaert y Diego Luna harán un llamado mundial para que los habitantes del planeta “se conviertan en parte de la solución y dejen de ser parte del problema”, matizó Dias con quien platicamos en profundidad.

¿Por qué hasta ahora llega esta alianza?

— Es un proyecto de vida y un compromiso de la compañía que espero sea para siempre, esto es más que una campaña. Corona, con esta alianza con Parley, viene a fortalecer su compromiso con el medio ambiente y en especial con el cuidado de los océanos y las playas. Desde 2014 ya hemos limpiado 87 playas mexicanas, un equivalente a 160 kilómetros de costa y hemos recolectado 132.5 toneladas de basura con el programa de Voluntarios Modelo.

A partir de ahora, concretamente del 20 de mayo, nos enfocaremos a 18 playas en 14 estados donde cuatro mil voluntarios harán esta labor.

Esta alianza es global pero, ¿nace en México?

— Exacto. Al igual que disfrutar de una Corona es algo especialmente mexicano, esta alianza nace en México para el mundo. Queremos convertirlo en un movimiento global bajo el lema “Save the beach”. Tenemos lugares paradisíacos llenos de restos de envases de plástico que llegan a nuestras costas arrastrados por las corrientes desde otros países. Vamos a empezar en México, República Dominica, Chile, Italia y Australia.

¿Cuándo veremos las primeras acciones?

— Aunque la alianza ya arrancó y el día 20 de mayo ya está cerca, será en el Corona Sunset de Tulum el próximo 17 de junio, cuando los asistentes podrán vivir una experiencia con cero plásticos.

Además de la concientización, ¿qué otras acciones llevarán a cabo?

— El Grupo Modelo es uno de los principales en uso de material reciclable, aunque sí hay plástico. Tenemos una meta de reducir 25 toneladas de plástico hasta el año 2020 y la eliminación de embalajes de plástico en donde haya una alternativa. A través de la ecoinnovation para diseñar nuevos productos amigables con el medio ambiente. En el transporte se está reduciendo el uso de wraps de plástico y, como comenté antes, en el Sunset de Tulum se vivirá una experiencia sin vasos de plástico. En este tipo de eventos impactaremos a más de 350 mil personas al año para que todos puedan ser agentes del cambio y de la solución a este problema que nos aqueja a todos.

¿Usted personalmente cree en el proyecto?

— Para mí este proyecto es muy real, no estoy hablando de la conquista de Marte. Pero no sólo por los paisajes sino por el futuro del planeta. Esta alianza con Parley no sólo abre los ojos a Corona sino a todo el mundo que lo conoce, es un reto de pensamiento y de un compromiso para ser parte de un movimiento.

¿Qué hay que detonar en la población?

— Necesitamos dar tiempo para entender este problema en el que debemos ser transmisores de la información para educar sobre el problema del uso masivo del plástico. El gran problema además viene de las grandes ciudades que están alejadas del mar y ahí hay que ahondar en la educación. Esto detonará un cambio que ayudará a ser parte de la solución.

¿Cuál es la razón más poderosa para sumarse a esta alianza?

— Además del efecto que dos terceras parte del oxígeno que respiramos procede del mar y que si acabamos con los océanos acabaremos con la vida. Además de eso, la playa son espacios para disfrutar. Si cambiamos la cultura de un país, para mí como representante de la marca, no hay nada más poderoso que ser una fuente de inspiración para la población. En definitiva sería make change.