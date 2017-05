Yo no tengo que dar ninguna explicación: Delfina Gómez Álvarez

En medio de tres a cinco mitines al día, Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, apela a conseguir el voto de los ciudadanos indecisos el 4 de junio próximo.

Después de reuniones en el municipio de Atizapán, Delfina Gómez Álvarez habló con Publimetro sobre las acusaciones que ha tenido por su desempeño como presidenta municipal de Texcoco y los momentos clave de su campaña.

¿Cómo se ha sentido después de un mes campaña?

–Me siento muy bien, muy contenta y muy orgullosa de la ciudadanía porque está respondiendo de una manera muy positiva y no solamente por Morena sino está sacando esa casta que los mexiquenses tenemos. Ese deseo no solamente de venir a aplaudir y conocer al candidato, sino también a dar propuestas.

¿Cómo se sintió con los señalamientos vertidos en su contra durante el debate: falta capacidad para gobernar o dudas sobre su preparación académica?

–A mí me han enseñado a que tengo que tomar las cosas de quien vienen. Yo en algún momento decía, se me hace más enriquecedor escuchar a un ciudadano, a un experto que también hemos tenido la oportunidad de estar con ellos a este tipo de comentarios que son dolosos e insidiosos, que efectivamente no tienen más que denostar a una persona. En este sentido no me presto a ese juego. Si se trata de discutir ideas, estrategias o formas, claro que sí, porque nos enriqueceríamos un montón, pero si se trata nada más de denostar, pues yo sigo en lo mismo, no soy igual que ellos, me resisto y me voy a resistir y me voy a revelar a no ser igual que ellos porque con todo respeto de qué sirve que puedan ser grandes expertos que manejen cifras, tengan dominio de un lenguaje si todo es falso, sino responden a las necesidades.

Sus adversarios insistieron en que responda sobre el presunto descuento a diferentes sectores (en agravio al ayuntamiento de Texcoco) para favorecer al grupo político de Higinio Martínez. ¿Considera que debió haber dicho algo a los ciudadanos?

–El aprovechar esas cámaras no, en primera porque yo iba a con la intención de dar mis propuestas. Efectivamente te rompe tu esquema, tu vas a una situación y te encuentras con otra (… ) Pero lo único que te puedo decir y que la gente que me conoce y lo sabe, yo no tengo que dar ninguna explicación por nunca hice nada malo, mi conciencia está tranquila, la gente que trabajó con una servidora en la administración, los ciudadanos que estuvieron conmigo (en Texcoco) mis más de 15 mil alumnos que pasaron por mis manos saben quién es Delfina Gómez y saben que jamás tomaría un centavo de nadie, ni como directora ni como maestra ni como vecina, ni como diputada.

¿Cómo alcaldesa?

–Tampoco… ya a mis 54 años de edad yo creo que ya lo que tu buscas es precisamente terminar en paz con la vida, con esa consciencia tranquila de decir bueno hago bien. Mira el dinero y el amor no se pueden esconder, si tu preguntas a los vecinos yo sigo viviendo en la misma casa, no tengo un auto de lujo sigo teniendo mi Tsuru que compré cuando era maestra, o sea el departamento que tengo a parte de la casa donde vivo pues fue producto de 20 años como muchos maestros lo tienen y te puedo decir que si tu ahorita vas no está ni amueblado porque poco a poco tienes que ir juntando y vas comprando.

¿Ni en relación hacia un grupo político?

–No, mira cada asociación cada organización tiene sus reglas, pero como diputada federal yo daba mi 50% de mi salario, como maestra aportaba al sindicato, tenemos reglas cada uno de los que podemos integrar una asociación o un grupo. Pero directamente que yo lo diera para ellos, no, cada quien se hizo responsable de su decisión, yo no lo puedo detener. Como diputada podría preguntar a ver, ¿obligaron a la maestra o a cualquier diputado? no, lo dimos con toda la buena intención. Muchos fíjate que no lo creen, incluso me decían oiga pues como que a estas alturas es muy difícil que alguien quiera dar de corazón. Les digo sí lo hay. Precisamente hemos perdido la capacidad de sorpresa de pensar que hay un ser humano que puede tener esa buena intención de dar para bien de otros. Y por ese lado yo esperaré a que me llamen o lo que tengan qué hacer y lo asumo.

¿Cómo pueden crecer los puntos en su favor en lo que resta de la campaña?

–Nuestra tendencia ha sido de crecer poquito o mucho pero ha sido así. Le apuesto mucho a la gente indecisa. Un fenómeno que te comento es que en los primeros eventos de la pre campaña no había jóvenes y yo les preguntaba ‘¿oigan hijos porque no vienen?’ y respondían es que todos son iguales, para que gasto mi tiempo en escucharlos. Y ahorita aunque sea uno, no importa pero hay. A lo mejor no me va a tocar a mi ver los resultados pero sí vamos abriendo brecha.

¿Cree alcanzar un 23% o 25% de los votos el 4 de junio?

–Creo que con los indecisos sí podemos tener el aumento aunque también nos gana mucho el abstencionismo, creo que el mayor reto y el mayor contendiente es el abstencionismo, para mí no son los partidos sino eso.

El sentir de Delfina Gómez en la campaña

Mientras bebe un refresco de cola y se traslada al último mitin de un día de campaña en el poniente del Estado de México, Delfina Gómez habla de cómo ha vivido más de un mes de actos proselitistas.

¿Cuál ha sido el día más fácil de su campaña?

–Cuando me presentaron porque fue el inicio de mi campaña, entonces tuve mucha felicidad mucha alegría y emoción.

¿El día más difícil?

–Creo que han sido los debates, ni siquiera por el debate mismo sino sobretodo por el ambiente que se crea, te digo no soy igual que ellos, yo no entiendo como te pueden saludar de beso, como se puede acercar por ejemplo (Enrique) Ochoa (líder nacional del PRI) a quererme saludar. Cómo se acerca (Ricardo) Anaya (dirigente del PAN) a saludarme, si te están denostando, si te están denunciando, entonces yo digo que fea forma de ser.

¿Les recibe el saludo?

–Lamentablemente se los tengo que recibir porque me han enseñado a ser educada, decía mi papá lo cortés no quita lo valiente, pero yo esa política no la entiendo, prefiero el abrazo de un obrero o el saludo de una ama de casa, de una persona a lo mejor sin preparación o con mucha porque también la tengo, pero sientes sincera. A mi me han enseñado que no puedes jugar dos cosas en los valores, a lo mejor eso se me ha hecho más difícil, como que también tenía que estar soportando cosas que no sé soportar.

¿Se esperaba este tipo de imputaciones como los presuntos descuentos a trabajadores del municipio de Texcoco?

–No esperaba nada porque no hubo una situación de acciones indebidas y por eso estoy segura de que no se cometió ninguna situación. Ellos lo están utilizando porque no me encuentran nada. Sé que han ido a la Cámara de Diputados a investigar sobre mí, a cerca de mi domicilio. Han ido a ver esa situación a ver dónde puede caer Delfina, entonces como no ven nada vieron esto y pues ahí está, pero yo no he hecho nada encontrar de los ciudadanos.

Hay señalamientos de que entre candidatos se han retomado o copiado propuestas…

–Creo que hay propuestas que son de cajón, por ejemplo inseguridad creo que cualquier partido sabe que es el talón de Aquiles, el problema más fuerte; generación de empleos, como que sí todos temas claro cuáles son los problemas la diferencia está en el cómo y ahí es donde puedes darle una distinción. Es lo que decía en lo debates y lo tenía que haber pasado.¿Cuál puede ser a diferencia entre lo que propone ellos y nosotros? Que yo no vengo por ocurrencias, no vengo por una tarjeta tosa, un botón de pánico, nada más para poner una cámara, sino que vengo a la raíz.

¿Vimos que grupos de la comunidad gay le han pedido garantizar sus derechos como las bodas o la adopción, tendrá una propuesta para ellos?

–Por ahorita me quedaría en la situación de que estén seguro todos ellos, discapacitados, madres solteras, lesbianas, toda la ciudadanía, todos los grupos van a ser gobernados por una servidora. Voy a luchar por los derechos humanos de todos. Y estos temas los vamos a tener que tratar sentándonos, dialogando porque son importantes.

¿Buscarían un encuentro con la comunidad gay?

– Si me da tiempo sí, ahorita tenemos una agenda muy apretada, pero sí, porque finalmente ellos también tienen su propia historia, su situación de dolor.

