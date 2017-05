Voy a ganar con ayuda del voto de los indecisos: Zepeda

El candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda aseguró que puede ganar la gubernatura del Estado de México, siempre y cuando pueda convencer al 17% de la población mexiquense que aún no decide porque candidato votarán.

Y es que, a pesar de ir en tercer lugar en las encuestas Zepeda aseguró estar confiado en su triunfo el próximo 5 de junio, pero dijo que ese 17% de los votos es fundamental para sus aspiraciones.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Zepeda calificó como un milagro el que gane la elección del próximo cuatro de junio, pero confió en hacerlo posible.

Al ser cuestionado sobre la negativa que le hizo este martes al dirigente de Morena López Obrador, sobre declinar a favor de su candidata, Delfina Gómez, el perredista aseguró que antes de las campañas “se cansó de rogarle” a AMLO de que establecieran un frente común de las izquierdas, pero que este no lo quiso en sus momento y ahora se dio cuenta que necesita al PRD

“Él sabe que no le dan las cuentas que ahorita traen y Andrés Manuel se está curando en salud de decir ‘ ya ven quién no quiso’ . Entonces, sí hoy hay una posibilidad de triunfo en el espectro de la elección del 4 de junio, esa responsabilidad es de Andrés Manuel que desde el momento no quiso que sumáramos fuerza”.