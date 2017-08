A un año de que termine su sexenio, así llega Peña Nieto a su V Informe

Como lo dicta la Constitución, el presidente Enrique Peña Nieto entregará este 1 de septiembre su Quinto Informe de Gobierno al Congreso de la Unión.

En él se darán a conocer los avances que el país tuvo durante este último año como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2016 el cual busca la transformación de México a través de las reformas estructurales.

Bajo el lema "Lo bueno cuenta y queremos que siga contando", el mandatario se acerca a su último año de gobierno y con ello surgen los comparativos con el inicio de su administración en cuanto a desarrollo económico, educativo, turístico, en materia de seguridad y otros aspectos.

Hablar de estos cinco años de gobierno es hablar de algunas cifras históricas, entre ellas, la de Inversión Extrajera Directa (IED) que acumula más de 156 mmdd en el sexenio o de creación de empleos la cual prevé alcanzar más de 3 millones de trabajos formales para 2018.

Asimismo, Peña Nieto llega a este informe con 1.9% menos pobreza en la población, según el informe de la Coneval, y en el 8º lugar del ranking de países más visitados del mundo al recibir a más de 35 millones de turistas.

Sin embargo, en otros ámbitos la situación no ha mejorado, aunque hay una expectativa del crecimiento del PIB de 1.5% a 2.5% para 2017, la inflación ronda en 6.44% y el dólar cerró este agosto en 18.15 pesos, casi cinco pesos más que en 2012.

Las reformas estructurales le han costado al mandatario un nivel de aprobación del 22%, y aunque aumenta lentamente, el panorama internacional sigue siendo complicado sobre todo ahora con la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y la disminución del precio del petróleo.

El balance de lo que va del sexenio de Peña Nieto en la voz de especialistas:

“Yo creo que sería mezquino no reconocer los logros en estos cinco años de gobierno aunque en otros rubros no ha habido grandes cambios. Sin embargo, las cifras han demostrado un avance en materia de telecomunicaciones, en educación, en energía se logró salvar a Pemex, en turismo y sobre todo en creación de empleos, los cuales ya casi alcanzan los tres millones de trabajos formales. El talón de Aquiles de este gobierno es la inseguridad en todo el país, además de la corrupción que no sólo es parte de este gobierno sino es heredado de sus antecesores”