Los panaderos mexicanos que hornearon por dos días para víctimas de 'Harvey'

Un grupo de trabajadores mexicanos se ha ganado la admiración de Estados Unidos tras quedarse atrapados por dos días en la panadería El Bolillo Bakery en Houston y aprovechar ese tiempo para hornear cientos de panes para los damnificados por el huracán Harvey.

El meteoro ha dejado hasta el momento 38 personas muertas, 50 mil casas dañadas y alrededor de 500 mil damnificados en Texas, informó este jueves la agencia Reuters.

El pasado 27 de agosto, el establecimiento informó a través de su cuenta de Facebook que por el huracán permanecerían cerrados hasta nuevo aviso, pero que sus trabajadores trabajarían día y noche para ayudar con el pan a las víctimas que lo perdieron todo.

Posteriormente publicaron, que tras dos días de cocinar le harían llegar el pan dulce a los necesitados tras la tragedia, mensaje que se compartió más de cuatro mil veces y cuyos comentarios son en su mayoría de agradecimiento.



El ex presidente de México; Vicente Fox Quesada, mandó un mensaje en Twitter a Donald Trump para que conociera esta historia “de los hombres malos, a los que tienes tanto miedo”.

.@realDonaldTrump in your face! These are the "bad hombres", you're so scared of, giving a taste of solidarity in a time of need. pic.twitter.com/anZVjznzNE

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 31, 2017