Ya habrá tiempo para decidir sobre las elecciones de 2018: Narro

El secretario de Salud, José Narro Robles, señaló ya habrá tiempo para decidir sobre las elecciones presidenciales de 2018 pero en este momento está concentrado en seguir al cargo de esta dependencia federal.

Narro declaró que las especulaciones sobre su candidatura a la Presidencia no le preocupan y que no está al frente de la Secretaría de Salud para buscar otro cargo público.

"Sería petulante acomodarme a un perfil. Ahora el compromiso es la tarea que se me hace en la Ssa. Jamás he usado un puesto para llegar a otro y no lo haré ahora” detalló en entrevista para Imagen Radio.