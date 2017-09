Narco y corrupción, los temas que faltaron en el Quinto Informe de Gobierno: analista

Reconocer que el ataque frontal al narcotráfico no lo ha reconocido y el aumento de la corrupción son algunos de los temas que no se mencionaron en el Quinto Informe de Gobierno, es el análisis de Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM.

"Yo creo que se puede resaltar un tema que el presidente subraya: lo referente a la estabilidad macroeconómica donde los números precisan que el país está marchando bien", explica Martínez, sin embargo, "También hay que puntualizar que si bien hay un crecimiento económico, la brecha de desigualdad social también ha aumentado. Lo precisa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONVELA): las personas que más tienen gastan más y las que menos tienen, su poder adquisitivo ha caído".

En entrevista vía telefónica, el académico de la UNAM explicó que hay cosas que no están "para echar campanas al vuelo", por ejemplo, algunos índices económicos. "Por ejemplo, si tomamos en consideración la inflación planeada para este año que era del 3% y nos vamos al reporte que nos da el Banco de México (6.59%), encontramos entonces que tenemos un comportamiento de precios de 119% por arriba de lo establecido. No es estrictamente para echar campanas al vuelo. No se hace un análisis de cómo es que el poder adquisitivo ha menguado con relación a la inflación".

Nombres en específico

Cuestionado si el presidente Enrique Peña Nieto tendría que haber mencionado nombres en específico al hablar del combate a la corrupción (por ejemplo, el caso del ex gobernador Javier Duarte), el académico respondió: "Sin duda. Yo creo que ahí hay un mea culpa por parte del ejecutivo. El PRI, de manera particular, no desafora a Javier Duarte por burlarle la demanda. ¿Qué es lo que hacen países como Guatemala? No importa que el funcionario esté ocupando el cargo, inmediatamente lo desaforan, lo someten a juicio y lo mandan a cárcel. Estoy hablando del ex presidente guatemalteco".

Pendientes y el panorama próximo

"Yo creo que está pendiente que la corrupción que no se atacó de manera frontal y por lo tanto aumentó. Y las tareas a seguir: fortalecer la macroeconomía, creación de empleos y el ataque frontal a la corrupción", finalizó Martínez.

