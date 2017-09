Gobierno Federal desvió 3.4 mmdp a través de empresas fantasma, acusan

Una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en colaboración con Animal Político señala al Gobierno Federal de usar 128 empresas fantasma para desviar a través de 11 de dependencias tres mil 433 millones 683 mil 969 pesos.

El trabajo titulado "La Estafa Maestra, graduados en desaparecer dinero público" detalla siete mil 670 millones de pesos fueron entregados a 186 empresas, sin embargo, 128 de ellas no debían recibir recursos públicos por falta de infraestructura, personalidad jurídica para dar los servicios para los que supuestamente fueron contratadas o simplemente porque no existen, por lo que se desconoce el paradero de los 3.4 mmdp.

Las dependencias

Apunta a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Banco Nacional de Obras (Banobras), con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos (Pemex), involucrado ya en el escándalo de corrupción de Odebrecht, como las tres principales dependencias responsables del mecanismo para desviar el dinero.

Sin embargo, también vinculan a Fovissste, la Secretaría de Comunicaciones y transportes (SCT), la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Entre los nombres que figuran como parte del entramado, están Rosario Robles Berlanga, Alfredo del Mazo (gobernador electo del Estado de México), Emilio Chuayffet, Emilio Lozoya Austin, José Reyes Baeza, Gerardo Ruiz Esparza e Ildefonso Guajardo.

El trabajo periodístico consistió en entrevistas e investigaciones en seis estados, revisar miles de documentos y visitar los supuestos domicilios de las empresas involucradas.

8 universidades involucradas

La forma para triangular los recursos habría sido a través de ocho universidades públicas, a las que se le otorgaron contratos, que a su vez entregaron contratos a dichas empresas.

Dichas instituciones serían la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Carmen y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

También están involucradas la Universidad Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Politécnica del Golfo de México, el Instituto Técnico Superior de Comalcalco y la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Todas estas escuelas habría recibido una comisión de mil 6 millones 421 mil 805 pesos.

La empresas

De las 186 empresas a las que se entregaron los 7.6 mmdp, la investigación arroja que tan sólo 58 son regulares, mientras que da por hecho que 11 son fantasmas, esto después de haber visitado los domicilios y entrevistado a vecinos.

Nueve de ellas son calificadas por MCCI y Animal Político como “presunta fantasma”, 44 sin antecedentes registrales, 28 sin dirección, 12 desmanteladas, ocho simplemente no existen, 10 a las cuales la Auditoria Superior de la Federación no localiza, y seis cuya razón social no coincide con los servicios para los que fueron contratadas.

"Un claro acto de corrupción"

Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aseguró que esto se trata de un acto de corrupción y un fraude cuyos responsables son los titulares de cada dependencia.

“Si es un fraude (…) es un claro acto de corrupción”, dijo al conocer la investigación periodística.

La ASF ya había advertido que las dependencias violaban la ley al contratar a universidades que a su vez debían subcontratar a diferentes empresas, e incluso ha presentado 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desvío de recursos.