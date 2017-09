Si el PRD hace alianza con el PAN irán directamente ‘al matadero’: Padierna

La senadora, Dolores Padierna aseguró que la intención del PRD para aliarse con el PAN rumbo a la elección presidencial del 2018 lo llevará "rumbo al matadero" por lo que ella y el grupo que representa no está dispuesta a seguirlo.

Entrevistada en el noticiero de Ciro Gómez Leyva,de Radio Fórmula, la ex perredista indicó que en este momento lo más importante es el proyecto de las izquierdas el cual debe ser sólido, fuerte y por ello se tomó la decisión de firmar el acuerdo con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) liderado por Andrés Manuel López Obrador.

Además aseguró que México se encuentra en una circunstancia difícil lo cual obliga a las izquierdas a estar a la altura ante la oportunidad que existe en el 2018 para enderezar el rumbo del país.

"No podemos aceptar alianza con parte de las derechas, somos responsables de la situación del país, respetamos a quienes creen que alianza con el PAN puede ser una salida pero nosotros tenemos la certeza de que seguro van al matadero y no tenemos por qué seguirlos. No podemos apoyar a la derecha desde la izquierda", advirtió.