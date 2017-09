'Como quieran quiero, pero díganme como quieren', Margarita Zavala sobre la candidatura del PAN

Margarita Zavala reiteró sus intenciones de buscar la candidatura del Frente Ciudadano por México y dijo que "como quieran quiero, pero díganme como quieren" y dijo que es necesario revisar cuáles son los requisitos porque tal parece que se trata de un "pase automático" para Ricardo Anaya, líder del PAN

Entrevistada por Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Zavala indicó que hasta el momento no queda claro si Acción Nacional pondrá a sus candidatos para encabezar el Frente y confió en que "ojalá las cosas queden muy claras y se defina pronto".

Zavala dijo que el Frente Ciudadano por México, conformado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Movimiento Ciudadano, no le entusiasma porque parece que hay cosas en "lo oscurito".

"Si la reunión es para sacar algo bueno para México y no para un repartidero de botín o de pastel, como si se tratara así a nuestro país, pues no me entusiasma. Si es para el bien del país, para que nos sentemos realmente a discutir sobre este frente que no es electoral como se dijo, no sólo en cargos, sino en agendas, adelante, pero todavía no está muy claro, me parece de esos eventos en lo que uno supone una cosa distinta".