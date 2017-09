Dreamers nos ayudarían mucho en el sector turístico: Enrique de la Madrid

Este año, México se consolidó como el país número ocho a nivel mundial en materia de turismo al recibir a más de 35 millones de turistas, y para 2018 la proyección es que el país avance dos posiciones más en el ranking.

De acuerdo con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, durante 2017 nuestro país se ha consolidado a nivel nacional e internacional como uno de los principales destinos turísticos del mundo, a pesar de las adversidades internas y externas que han amenazado a la economía mexicana.

En una entrevista con Publimetro, el funcionario habló acerca de la posición de México en materia de turismo a nivel global, así como de la importancia del turismo nacional, los nuevos retos para el próximo año y sus aspiraciones políticas de cara a los comicios de 2018. Además, De la Madrid resaltó que si el gobierno estadounidense opta por la expulsión de los dreamers tras la eliminación del plan DACA, entonces México podría aprovechar a esta población en el sector turístico gracias a sus conocimientos y manejo del inglés.

¿Qué ha hecho la Secretaría de Turismo para lograr que México esté en el puesto ocho a nivel mundial?

— Hay que recordar que en los últimos cuatro años hemos pasado del país número 15 más visitado del mundo al ocho, porque recibimos el año pasado a 35 millones de visitantes del exterior. Estoy seguro que entre este año y el que viene vamos a avanzar un nivel más si mantenemos el ritmo de crecimiento que hasta el momento va muy bien.

Los visitantes del exterior que llegan por avión están creciendo a 12% anual, pero el más importante es el turismo doméstico y ese crece en una tasa de alrededor de 5 o 6% anual total en el país. De cada peso que se gasta en México en turismo, 85 centavos lo gastamos los mexicanos y creo que este crecimiento en el sector tiene como principal origen que cada vez más personas están destinando más gasto a viajar y nosotros queremos estimular más viajes. Actualmente 10 millones de mexicanos vivimos del turismo.

Cuando termina la temporada alta tenemos cuartos sin usar, asientos de avión y de autobús vacíos y por eso queremos aumentar el viajar por México, porque tiene un impacto para la economía y para el que viaja.

¿La situación política de Estados Unidos ha afectado al turismo?

— Sin duda teníamos una preocupación en la parte de turismo, pero también en la parte de la economía en México, sobre todo por el lenguaje un tanto belicoso de parte del presidente de EU. Pero en la medida que ha ido pasando el tiempo nos hemos dado cuenta que la economía mexicana es mucho más fuerte de lo que pensamos.

El que veamos que nuestra economía está creciendo, a pesar de los vientos desfavorables del norte, es un tema que los mexicanos deberíamos de reconocer. Pero también hemos comprobado que no hay menos estadounidenses viajando a México, sigue creciendo el número a una tasa de 11% anual, pero nos están visitando más personas del mundo.

La otra cosa es que muchos mexicanos que iban antes a EU, hoy están viajando a otras partes del mundo y muchos también están optando por México y eso es valiosísimo, porque para muchos no era ni siquiera su opción de viaje y hoy en día cada vez más mexicanos conocen su país.

¿A pesar de los riesgos naturales como huracanes o sismos el turismo sigue creciendo?

— México ha avanzado muchísimo en protección civil y lo hizo a partir del sismo de 1985, el que no pasen cosas tan graves no es casualidad, actualmente ya hay todo un sistema de protección civil que los mexicanos manejamos bien, e incluso nos ha permitido terminar con saldo blanco en algunos casos.

México obtiene su agua de los huracanes, llena las presas de los huracanes, en el país se tienen buenos o malos años agrícolas, dependiendo de los huracanes, para México los huracanes son vida, lo único que tenemos que hacer es que el efecto y el daño sea menor. Eso tienen mucho que ver con nuestra reacción y la prevención.

¿Es peligroso viajar a México como nos alertan desde Estados Unidos?

— No podemos negar que de un año a la fecha lamentablemente se nos volvieron a deteriorar los niveles de inseguridad, por ello, debemos analizar bien por qué hubo este rebote en los índices de delincuencia, pero por otro lado, eso en parte explica por qué hay alertas en Estados Unidos. Ellos tienen un sistema en donde hacen alertas de 100 países, no hacen una alerta para México.

Nosotros tomamos estas alertas muy en serio porque 60% de los visitantes que llegan a México por avión desde el exterior son norteamericanos, no podemos no tomar en serio eso. Yo en lo particular estoy muy cerca de la Segob trabajando de la mano y tratando de acelerar un proceso donde podamos definir qué acciones vamos a tomar sobre todo en los principales destinos turísticos.

La seguridad absoluta no existe en el mundo, no existe en ningún lugar, México está haciendo su parte y sigue siendo un país esencialmente seguro para visitar.

¿En qué punto se encuentra el proyecto de la policía turística?

— El de la policía turística no está tan avanzado, hay la preocupación y la entiendo. Si en el entorno actual sales con el concepto de policía turística y dos días después sucede un incidente pues te matan el concepto.

Lo que sí es que necesitamos fortalecimiento de las policías municipales, estatales, el trabajo en los ministerios públicos y con los jueces. También tenemos que trabajar más en el tema de prevención del delito; muchas de las zonas turísticas son zonas de migrantes, son lugares donde existen condiciones para que el crimen organizado reclute, nosotros no podemos sólo limitarnos a hablar de policías sin antes tomar en cuenta el tejido social.

¿Cómo fomenta la Sectur la atracción de talento mexicano a los principales destinos del país?

—La movilidad laboral es enorme y se mueve porque la gente ve mejores oportunidades de trabajo que lo que dejaron atrás, en México hay muchísima migración al interior del país y eso ayuda al turismo.

Otra de las grandes maravillas del país es que no necesitas tener una licenciatura o un doctorado para crecer, lo que necesitas es actitud de servicio, amabilidad y ganas de trabajar.

Esta semana estaremos lanzando una Cruzada Nacional por la Capacitación con 62 universidades del país donde cada una de ellas se compromete a aportar con sus estudiantes y profesores a apoyar en la capacitación para que cada persona encuentre sus áreas de oportunidades.

¿Cómo planea la Sectur aprovechar a los dreamers que regresen al país?

— Pues mira, primero vamos a ver cómo acaba esa batalla, porque todavía falta que pase en el Congreso norteamericano lo que tenga que ocurrir, me parece un absurdo querer deportar a los dreamers, porque esas personas son norteamericanas. Si se les ocurre hacer eso, el gobierno estadounidense estará perdiendo un activo que se educó, que se preparó, que puede pagar impuestos.

En el caso de México, claro que para nosotros sería un grupo de personas con muchos atributos que nos ayudarían en el sector turístico y una de las áreas naturales donde pueden aterrizar sería precisamente en el caso nuestro porque nos ayudarían en el idioma y porque conocen la forma de ser del norteamericano, y al final del día, nos daría más elementos para poder atender a estos visitantes del exterior.

¿Cómo puede afectar al sector turístico mexicano la renegociación del TLCAN?

— Yo creo que el único lugar donde nos podía pegar es más que nada en el turismo de negocios, porque el turismo de ocio no tiene por qué cambiar.

Los que pudieran venir a menos son los negocios e inversiones que se puedan atrasar; ese turismo de técnicos, de profesionistas que vienen al país, pudiera disminuir; pero la gran noticia es que tampoco ha disminuido.

Yo en lo personal soy más optimista sobre la fortaleza del país. Aún así debemos aprender que México tiene que ser menos dependiente de Estados Unidos. Tenemos las bases para ser un país muy competitivo y no nos tenemos que sentir amedrentados de ninguna manera por la amenaza de que nos quisieran cancelar el TLC.

¿Cómo está trabajando la Sectur en el tema de turismo médico?

— Efectivamente, México tiene vocación también de destino turístico para el tema de salud y lo tiene en el turismo de bienestar con los spa, destinos holísticos, de nutrición.

Lo tiene también para el tema de las cirugías, uno de los sectores que más crece en costos en EU es el sector de salud, crece entre 7 y 8% anual, muy por arriba de los crecimientos de los salarios.

Además, 50 millones de norteamericanos no están asegurados y 30 millones están subasegurados; para muchos de ellos ya no es opción la medicina norteamericana. También hay grandes empresas que tienen entre 20 y 200 mil empleados a los cuales ya les resulta muy caro pagarles un seguro.

Por ello, las están empezando a asegurar ellas mismas y pueden ver en México una opción en donde le digan a sus empleados que les otorgarán la prima si permiten que sus intervenciones sean en el país.

Una cirugía de corazón puede ser que salga 70% más barata en México. México tiene medicina y hospitales de calidad, precios más competitivos. Lanzamos la semana pasada, junto con las secretarías de Salud y de Educación, un consejo consultivo para el turismo médico, para localizarnos en cuál va a ser la oferta que vamos a hacer en otros mercados.

¿Con el desarrollo del nuevo aeropuerto cuándo veremos los avances en turismo?

— Pues yo diría que ya, porque las aerolíneas mexicanas y asiáticas están implementando vuelos directos entre Japón, China, Corea y México y así estamos con más conectividad, entonces las cifras ya se están dando.

Ya se está dando el crecimiento, porque el traer un avión de esos a diario te implica 60 o 70 mil personas más por año, por país. Por eso estamos construyendo el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, porque éste ha hecho maravillas, pero ya está rebasado por mucho y, sin embargo, todavía nos ha dado batalla.

El NAICM va a ser uno de los tres aeropuertos más grandes del mundo y vamos a pasar de 35 millones de pasajeros al año a más de 120, una vez que esté completado y eso va a consolidar a México como uno de los principales puntos internacionales.

¿Qué prepara México para la Feria Internacional de Turismo en Madrid?

— Tenemos que llevar la imagen de que México es un gran país y que está destinado a ser de aquí a 2050 una de las 10 economías más grandes, esa es nuestra vocación.

En la medida de que consolidemos a México en un país donde cada vez haya más clases medias y donde ayudemos a que éstas se consoliden en su posición el país crecerá.

Debemos transmitir que somos un país en movimiento, que las reformas que hemos hecho en la administración del presidente Enrique Peña Nieto son reformas para consolidar clases medias.

Tenemos que ir a decir que somos un gran país, que somos una potencia turística, que queremos que nos visiten más de España y del mundo y enviar ese mensaje al exterior.

¿Qué aspiraciones políticas tiene Enrique de la Madrid para el próximo año?

— Alguna vez expresé mi interés de ser considerado por el PRI como una alternativa de candidato para el próximo proceso electoral, y, sobre todo, porque a mí sí me preocupa que muchos mexicanos puedan no estar conformes con el crecimiento desigual que vive el país.

Hay también muchas personas muy enojadas por los excesos que ha habido de corrupción, y eso también nos tiene muy molestos a muchos. Pero eso no nos debe de impedir que veamos que el país sí ha avanzado.

Hay países como Venezuela donde se pensaba que no podía haber políticos más corruptos que los de ellos, y lo triste de la historia es que descubrieron que siempre se puede estar peor, y revertir ese atraso les va a tomar décadas. En México, hoy en día, el nivel de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 18, mientras que en Venezuela es de 180, 10 veces más.

Habemos personas que a partir de un ejercicio honesto de nuestra profesión sí pensamos que hay un México mejor que el que tenemos, pero a partir de lo que hemos construido, de lo que se ha hecho bien en esta administración y que si seguimos por ese camino y fortalecemos el estado de derecho podemos ser un país desarrollado y de clases medias en esta generación.

¿Por qué en estos días es más complicado ser gobernante de un país?

— Sí es más difícil, porque hoy tenemos muchos problemas globales que no encuentran soluciones locales. El crimen también ya esta globalizado y no lo resolvemos nosotros.

El tema del narco, por ejemplo, México no lo resuelve solo, tiene que acabar entrando algún tipo de negociación o arreglo con EU de cómo lo vamos a enfrentar. Si a eso le sumas errores humanos y también excesos que cometen los gobernantes pues eso desanima, pero yo estoy convencido de que si México le apuesta a más mundo, podemos mejorar.

¿Por qué usted sería la mejor opción para su partido en 2018?

— A mí eso no me toca decirlo, a mí lo que me toca es explicar y dar una visión de cómo veo las cosas y de cómo este México es posible porque existe.

Yo a lo que aspiraría como mexicano es que sea una discusión de ideas, yo creo que todos queremos lo mismo, todos queremos un país más parejo, un país de clases medias, menos pobreza.

Donde tenemos que centrar las discusión es en ver quién tiene ideas que sean de verdad y que sean viables y realistas, y quiénes están vendiendo ilusiones que acaban en fracasos como los que estamos viviendo en países de Sudamérica.

