No es broma, crean #YoSoyEstebanArce para defender al conductor

Tras las declaraciones en las que Esteban Arce aseguró que la ideología de género es una moda que va contra la naturaleza humana, HazteOir.org lanzó una campaña contra el “acoso” que ha recibido el conductor del Matutino Express.

Este lunes se viralizó un video en el que Arce es increpado por un par de estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tras la conferencia “Valores, Familia y Libertad de Expresión”, en la que, aseguran, nunca habló de libertad de expresión y sólo se enfocó a hablar de sus expericencias que lo llevaron a ser creyente de Dios.

“Se está golpeando a la familia hoy en las películas y en los medios de comunicación (…) Yo no soy políticamente correcto porque lo políticamente correcto es la ideología de género que es entender las cosas que no van con la naturaleza humana. Somos hombres y mujeres, no hay más. Y eso es una certeza. No se dejen llevar por modas”, dijo en el evento que formó parte del segundo Congreso Universitario Coparmex.

Hazte Oir, asociación perteneciente a CitizenGO y que tiene como misión defender la vida, la familia y la libertad a través de peticiones y acciones online, salió en defensa del conductor de Televisa asegurando que su participación fue “vibrante y motivadora”.

“Lo malo no es la disidencia. El pluralismo forma parte de la sociedad mexicana. Lo malo es que se esté utilizando esta conferencia como herramienta de acoso a un conductor, Premio Nacional de Periodismo, poniendo en riesgo -ahora sí- la libertad de expresión”, expresa la asociación para pedir firmas para la defensas de Arce.

Aseguró que el ataque contra el conductor estuvo orquestado por la Universidad y La Jornada, las cuales, asegura Hazte Oir, tienen una ideología de extrema izquierda y con una agenda “LGTB” (sic).

Por último también cuestionó si hay medios, universidades e instituciones “heterofóbicas” que lo acusan a él de “homofóbico”:

Esta no es la primera vez que Arce es protagonista de escándalos por sus declaraciones ultra conservadoras, pues tanto en su programa de televisión El matutino Express, como el de radio 52 minutos se ha caracterizado por hacer comentarios homofóbicos y en favor de la "familia tradicional".

En 2010 integrantes de la comunidad LGBTTI y familiares encabezaron una protesta afuera de las instalaciones de Televisa Chapultepec por los constantes ataques del presentador contra el colectivo, especialmente cuando tuvo como invitada a la sexóloga Elsy Reyes en el Matutino Express para decir que la homosexualidad no es "normal".

Otro ejemplo de su perfil conservador es el segmento que compartía con la doctora Rosario Laris en su programa de radio 52 minutos, en el que ambos hacían el llamado a evitar el sexo premarital y cualquier método anticonceptivo, asegurando que el único que correcto era la abstinencia.

En redes sociales muchos usuarios usaron el hashtag para defender las ideas de Arce:

#YoSoyEstebanArce viva la libertad la familia y la vida — jessica riv (@jessicarivrov) September 12, 2017

Bravo Esteban Arce, somos muchos, pero muchos más los que estamos de acuerdo contigo #YoSoyEstebanArce — Silvia Moreno (@silviamoreno_03) September 12, 2017

#YoSoyEstebanArce comunicador ejemplar que usa la razón y la fortaleza espiritual para desenmascarar las ideologías que buscan confundir — Unión de Voluntades (@UnionVoluntades) September 12, 2017

#YoSoyEstebanArce t apoyamos Esteban. Asi es esto, nos criticaran por decir LA VERDAD. Solo existe Hombre y Mujer. No hay más!!! — Gianna Maravilla (@MaravillaGianna) September 12, 2017