Donald Trump llama a EPN por sismo 8.2: 'En 3 días, él no tuvo señal en el celular'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que habló con el presidente Peña Nieto para ofrecerle condolencias por el sismo magnitud 8.2 que sacudió al país la semana pasada y dejó 98 muertos.

A través de su cuenta de Twitter publicó: "Hablé con el presidente de México para darle condolencias de este terrible sismo. Durante tres días no lo pude contactar por la recepción de su teléfono celular en el lugar".

Spoke to President of Mexico to give condolences on terrible earthquake. Unable to reach for 3 days b/c of his cell phone reception at site.

