Damnificados no reciben ayuda porque no la recogen: Osorio Chong

Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación, señaló que el Gobierno federal ha llegado a todas las comunidades, y quien no ha recibido ayuda es porque no acude al sitio de entrega.

Ante los señalamientos de que el Gobierno federal está rebasado en la atención de la emergencia en Chiapas y Oaxaca, y las quejas por falta de ayuda, el funcionario federal defendió las acciones gubernamentales

"No sabes la importante organización que se ha logrado. Hay algunos que no han recibido nada porque no quieren ir al centro de acopio, al albergue; quieren que se los lleves a su casa, y eso genera sentimientos de 'a mí no me han dado nada' ", argumentó Osorio Chong