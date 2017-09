Desaparece menor de 15 años en zona residencial de Puebla

Claudia Carolina Romero Acatecatl, una menor de edad de 15 años, se encuentra desaparecida desde el pasado sábado luego de acudir a cobrar un pago en el fraccionamiento Concepción la Cruz en la zona de Angelópolis, en Puebla.

De acuerdo con el Diario Cambio, la madre de la adolescente Eustaquia Lucía Acatecatl Xotlaniuha comentó que su hija fue a dicha unidad residencial a cobrar dinero, debido a que había trabajado ahí como niñera.

Indicó que tras pasar varias horas sin saber de Claudia Carolina acudió al fraccionamiento, en donde guardias de seguridad le dijeron que no ingresó a la unidad y que sólo habló por teléfono con su ex jefa, quien no le pagó porque, según ella, no había sacado dinero del cajero automático.

"De ahí nomás llegó al fraccionamiento y la atendieron los vigilantes pero dicen que le dijeron que no podía pasar porque era menor de edad, nada más habló por teléfono con su patrona, ya de ahí se dio vuelta para venirse para la casa pero nunca volvió", explicó.

Los padres de la joven, mencionaron que temen por su integridad y pidieron a las autoridades atender su caso, ya que son de bajos recursos y por eso la menor tuvo que trabajar cuidando niños para apoyar a su familia.

Con Claudia Carolina suman siete desaparecidas en Puebla entre junio y septiembre.

