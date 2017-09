PRI no pretende politizar en caso de Fiscalía General: Ochoa Reza

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no pretende politizar el procedimiento de cambio de Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la Nación, como lo hace Ricardo Anaya, “levantando una cortina de humo”, sostuvo su dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza.

El priista lamentó que el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), no haya asistido a la convocatoria que hizo un noticiero de televisión para debatir en torno al origen de su patrimonio.

“Lamento que no esté aquí (Ricardo Anaya) en el programa para debatir precisamente por qué ha levantado esta cortina de humo, que es porque está ocultando un patrimonio, un enriquecimiento inexplicable y que constantemente le ha mentido al pueblo de México”, subrayó.

En entrevista con Despierta con Loret, el líder del PRI recordó que hace un año Anaya Cortés dijo que su patrimonio era transparente y claro. Sin embargo, un diario de circulación nacional ha revelado que el enriquecimiento es inexplicable.

Ochoa Reza indicó que en mayo de 2014, el panista compró un lote de 10 millones de pesos, en su declaración de 3 de 3 no lo incluye; después el 25 de agosto de 2016, vende ese terreno convertido en nave industrial, por 53 millones de pesos, “es algo que tampoco declara".

En su declaración 3 de 3 plus no lo establece y dice que el proyecto de la educación de sus hijos en Atlanta, Estados Unidos, lo paga con recursos propios y con el apoyo de sus familiares y no que tiene 53 millones de pesos.

Además, dijo, que Ricardo Anaya aceptó que tiene un ingreso mes a mes por 400 mil pesos por la renta de unos locales comerciales, “pero si regresamos a la declaración patrimonial, él declara cero ingresos por actividades industriales, empresariales, comerciales o por arrendamientos, porqué miente sobre su ingreso”.

La historia de tres meses para la venta de ese terreno, en 53 millones de pesos, proviene de una empresa fantasma que está domiciliada en un lote baldío y ahora la aclaración del panista, aclara que la declaración fiscal de la empresa que le compra el terreno tiene como domicilio fiscal el propio terreno que compró, antes de que lo haya vendido como puede ser esto posible, refirió.

Enrique Ochoa mencionó que el Revolucionario Institucional nunca estableció la idea del pase automático, de procurador a fiscal.

Prueba de ello, recordó, en noviembre pasado el presidente Enrique Peña Nieto, envió una iniciativa de reforma constitucional, para quitar el pase automático y establecer un procedimiento para un nombramiento de un fiscal que permita evolucionar de una procuraduría a una fiscalía general.

Consideró que Raúl Cervantes tiene un buen perfil como procurador y esa discusión se tendrá posteriormente, pero lo más importante, insistió, es que será una transformación de la procuraduría a una fiscalía siguiendo las mejores prácticas internacionales.

