Casa Blanca confirma llamada Trump-Peña tras sismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto tras el segundo sismo que sacudió la capital del país este martes, informó la Casa Blanca.

De acuerdo a Sarah Sanders, portavoz del mandatario estadounidense, esta llamada es la segunda que sucede entre los dos mandatarios en la última semana.

La Agencia Reuters informó que aún se desconocen detalles sobre la conversación.

A través de su cuenta de Twitter, Donald Trump se solidarizó con el pueblo mexicano afectado por este sismo.

"Dios bendiga al pueblo de la Ciudad de México. Estamos con ustedes y estaremos ahí con ustedes" tuiteó.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2017