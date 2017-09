Frida Sofía nunca existió ¿montaje de Televisa o error?

Después del terrible sismo que cimbró el pasado martes, 19 de septiembre, al centro del país. Uno de los lugares afectados donde más atención se ha centrado es en el Colegio Enrique Rébsamen. Debido a que en ese lugar murieron 19 niños, además de que aún se tiene la esperanza de encontrar a unos cuatro más, según datos de rescatistas.

Sin embargo, en las últimas horas, una niña entre los escombre se convirtió en un símbolo de esperanza y fuerza para los rescatistas, militares y voluntarios que se encuentran en el colegio, de hecho su supuesto nombre, “Frida Sofía”, se convirtió en tendencia en redes sociales.

Desde las nueve de la mañana del día de ayer, 20 de septiembre, este pequeña se robó la atención de todo el país, que esperaban que saliera con vida dentro de los escombros, situación que no se ha presentado hasta el momento; después de más de 24 horas que su caso comenzó hacer ruido.

Sin embargo, ahora sabemos que “Frida Sofía” no existe, o al menos que la niña que se encuentra bajo los escombros no se llama así; ya que este nombre no corresponde a ninguna alumna de la escuela y todas las “Sofía” están con sus papás en casa o en el hospital, de acuerdo con maestras de la institución.

Cabe resaltar que la confusión ocurrió cuando la niña que estaba atrapada habló con el rescatista que, para efectos de la comunicación, le dijo que la llamaría “Frida” para que ella contestara cuando él le hablara. A partir de ese momento se habría nombrado a la niña “Frida” y después “Frida Sofía”.

Culpan a Televisa

Las horas han pasado y no se ha logrado rescatar a ninguna niña, de hecho, las labores se han complicado en los últimos momentos. Además de que no hay padres de familia buscando a los niños que se dice, aún permanecen en los escombros; motivos por los cuales en redes sociales se ha dudado de la existencia de "Frida Sofía" o de cualquier otra niña y señalan que sólo ha sido una mentira de Televisa.

Entre los comentarios que se pueden leer en Twitter los usuarios culpan a Televisa de hacer una "telenovela", debido a que transmitieron el rescate durante toda la madrugada. Aquí algunos comentarios.

Nunca existió la niña Frida y todo fue un montaje de #televisa , tantita madre por favor, son los seres más despreciables #fridasofia — Abel Alejandro Heras (@aheras) September 21, 2017

Miren que inventar la historia de #FridaSofia poner en incertidumbre a mucha gente. ¡Engañar de ese manera! ¡Son tan corrientes! #Televisa — Leandro Diaz (@Leandro68139591) September 21, 2017

Esta historia no termina aquí, preparense para un nuevo capitulo de la rosa de guadalupe. #TelevisaLucraConLaTragedia #Televisa #FridaSofia — Alexis (@alex_ira) September 21, 2017

#Televisa juro que si no es verdad qué hay una niña ( #FridaSofia ) bajo los escombros,en mi vida vuelvo a sintonizar alguno de tus canales — ⚽️🎀 (@Llei_11) September 21, 2017

Tengo una amiga (anónima) que se desveló viendo el rescate de #FridaSofia …. No tienen madre #televisa pic.twitter.com/Arvg5pkrST — 😈 (@Diablo_dgo) September 21, 2017

