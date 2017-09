Propone AMLO destinar 50% del gasto de campaña a damnificados

El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, informó que propondrá al Consejo del partido destinar el 50% del gasto de campaña para apoyar a los damnificados del sismo del pasado martes.

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, AMLO indicó que luego de que escucharan una propuesta de ciudadanos para que los partidos destinaran 20% del gasto de campaña, se planteó la posibilidad al interior de Morena.

Precisó que cuando invitó a Elena Poniatowska a participar en el comité que se creará para este propósito, ésta le manifestó que debería incrementarlo al 50%.

“Vamos a proponer al Consejo de Morena el sábado que no sea el 20%. Cuando le hablo a Elena Poniatowska para que participe en el Comité que se crea para este propósito, me dijo que por qué Andrés Manuel no es el 50% (…) Yo creo que eso es lo que vamos a proponer”, aseguró el líder del partido.