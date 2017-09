SEP reporta 212 escuelas dañadas en la CDMX por sismo

El secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, informó que este miércoles se inició la revisión y evaluación de los daños en escuelas con brigadas que recorren la Ciudad de México y se reportan hasta el momento 212 planteles con daños, de los cuales 16 son severos.

Descartó que sea necesario solicitar una ampliación presupuestal para este momento o en el futuro para la reconstrucción de las escuelas y por el sismo, pues afirmó que en lo que corresponde al tema educativo están cubiertos por los seguros contra siniestros que paga anualmente la SEP.

Agregó que además informó que en la SEP se tiene un fondo para poder apoyar a las escuelas que tienen daños mayores y puedan hacer su reparaciones.

"Lo que te puedo decir es que con el análisis que nosotros tenemos por parte de la SEP, no sería necesaria una ampliación presupuestal, con el seguro, con el Fonden, los propios esfuerzos y el presupuesto actual de la secretaría, estamos convencidos de que podemos cubrir lo que se tenga que hacer en Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México y otros estados de centro del país", afirmó.

Comentó que los alumnos que asisten a escuelas reportadas con daños severos que tendrán que ser reconstruidas total o parcialmente, serán reubicados y se construirán aulas temporales.

Informó que este tipo de aulas ya se hacen en Chiapas y Oaxaca, que sería lo mismo aquí en la capital del país y en las entidades donde hay escuelas afectadas por los temblorss, como Morelos y Puebla, entre otros.

Comentó que el regreso a clases se hace conforme a los cálculos de poder checar todas las escuelas para estar seguros de que tienen condiciones adecuadas.

Explicó que las disposiciones que haga la SEP aplican para las escuelas públicas y privadas de educación básica, es decir, educación preescolar, primaria y secundaria, y los planteles de media superior federales, porque son en los que tienen jurisdicción.

En el caso de las universidades que son autónomas y los colegios de bachilleres que no están incorporados a la SEP se hace la recomendación de que verifiquen los planteles y de acuerdo a la evaluación de los daños determinen el regreso a clases.

Al comentar la situación del Colegio "Enrique Rébsamen", donde el titular de la SEP ha permanecido durante toda la noche y madrugada del miércoles a jueves, dijo que confía en ponerse en contacto con los padres de los menores y maestros atrapados que se tiene la esperanza que sigan con vida.

"No me he movido, ya llevo casi 24 horas. Hemos estado muy al pendiente de los trabajos que encabezan la Marina-Armada de México y el Ejercito mexicano, y es lo que informaba hace un momento el vocero de la Marina, tiene que ver con que desafortunadamente se encontró sin vida a un menor y a una maestra, que ya va a estar aquí su familia. Lo lamentamos mucho", dijo.