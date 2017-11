La corrupción es el impuesto para los pobres: Condoleezza Rice

La ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice consideró que la corrupción en México es el impuesto más alto que pagan los pobres.

Aunque aclaró "yo no soy mexicana y no me toca juzgar”, la también escritora dijo que la democracia es una herramienta que se debe usar, pues se tiene una mejor posibilidad de combate con ella.

“La corrupción es un impuesto a los pobres y depende de los ciudadanos del país insistir en que se elimine de abajo hacia arriba”, aseguró.

De visita en México, la politóloga reiteró que quienes viven en un sistema democrático como el de México, deben hacerse partícipes de estas problemáticas para acabarlas.

Ante un auditorio lleno en la Universidad Del Valle de México (UVM), apuntó que “ninguna democracia es perfecta” por lo que le toca a los ciudadanos exigir a las autoridades acabar con las malas prácticas.

Como ejemplo del combate a la corrupción, habló del gobierno de China que aplicó un sistema para combatirla comenzando desde los altos mandos, “de arriba hacia abajo”.

Rice destacó que aunque el sistema democrático del país es relativamente joven, es notable y se debe valorar frente a los sistemas autoritarios.

“Nunca dejen de pensar sobre los que no disfrutan vivir en democracia. Nunca se rindan para decir que sólo algunas personas están listas para la democracia, eso lo he escuchado mucho de Medio Oriente …no hay gente en la tierra que deba vivir sin democracia”, aseveró.

Sobre las elecciones en México

La también asesora de seguridad de la Casa Blanca en la administración de George W. Bush, abordó el tema del próximo proceso electoral de 2018 en México y consideró que se debe tomar muy en serio la responsabilidad del voto.

“Hay que trabajar duro para asegurar a las instituciones y que los responsables luchen por ello, hay que crear ciudadanos educados que voten. Me da optimismo ver a jóvenes preocupados”, abundó.

La mujer que fue considerada la más poderosa es Estados Unidos, habló de la discriminación y prejuicios a los que se enfrenta la mujer en la sociedad y lamentó que a pesar de los avances en paridad de género, esto sea una constante.

“Siempre en la sociedad existen prejuicios, discriminación y las mujeres han llegado muy lejos. Todo se resume a cómo lo manejas. Mis padres me decían que no podía controlar las circunstancias, pero si cómo reaccionar ante ellas”, expresó.

"Si tomas el prejuicio de alguien más y lo haces personal pasarás mucho tiempo pensando en ellos y no en ti, si alguien tiene prejuicios es su problema. No sientas que no puedes romper cualquier obstáculo o barrera, si creyera en eso, una chica de Alabama nunca habría llegado a ser una secretaria de Estado de los Estados Unidos, no dejes que te afecte", puntualizó.

El perfil

Condoleezza Rice es politóloga y de 2005 a 2009 fue Secretaria de Estado de los Estados Unidos, la segunda mujer y primera afroamericana en ocupar el cargo.

De 2001 a 2005 fue Asesora en Seguridad Nacional del presidente George W. Bush, siendo la primera mujer en llegar a esa posición.

También ha publicado tres bestsellers: Democracy: Stories from the Long Road to Freedom (2017), año Higher Honor: A Memoir of My Years in Washington (2011), y Extraordinary, Ordinary People: A Memoir of Family (2010).

Frase

“La democracia es un proceso misterioso para salvaguarda los derechos. La democracia permite los cambios pacíficos”.

