Reaparece rector de la UAEM; buscaría gubernatura de Morelos en 2018

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, aseguró que no está prófugo y anunció la posibilidad de renunciar a su cargo para analizar la oportunidad de contender por la gubernatura del estado en 2018.

Acompañado por su esposa, María Elena Ávila, y el poeta Javier Sicilia, Vera Jiménez señaló que es víctima de una persecución política por parte del gobierno estatal para que no participe en las elecciones del próximo año.

Puntualizó que esto representa “un ataque directo a la autonomía de la universidad”, y resaltó que su renuncia es par evitar que su permanencia como rector sea un pretexto para que las autoridades no entreguen recursos para el pago de salarios y aguinaldos.

“Nos persiguen porque buscamos siempre el respeto y la defensa de los derechos humanos. Queremos decirles que seguimos del lado de la gente buena, que quiere construir un mundo más justo y más equitativo, para todos. Estamos aquí, dispuestos a seguir luchando. Esta universidad ha asumido su papel histórico, ha entregado su conocimiento a la gente, el ataque a un proyecto universitario”, apuntó el rector de la UAEM.

Alejandro Vera reapareció con un amparo luego de que el 11 de noviembre un juez avalara un cateo y su aprehensión por enriquecimiento ilícito y peculado.

"No nos hemos enriquecido con el recurso de la Universidad ni con otro recurso porque no somos ricos ni hemos amasado fortuna, ni hemos hecho negocio ni nada. (…) Mi patrimonio es producto de 30 años de trabajo, tengo los documentos que demuestran los créditos que contraté para comprar mi casa y el departamento de mis hijas. No tengo vehículos, sólo tengo uno. Me están sacando como prueba, todos los vehículos que Mariel y yo hemos comprado en toda la vida. Tengo las cartas responsivas de los vehículos que compré y luego vendí. Hoy, sólo tengo un carro compacto”, aseguró.

Apuntó que en breve tomara una decisión para definir si participará en las elecciones de 2018, ya que este miércoles no fueron depositados los recursos para el pago de nómina, ni el aguinaldo para los trabajadores de la UAEM.

“(Si voy a contender) será para ganar. No voy a participar como un acto simbólico, si no porque voy a ganar”, concluyó.

