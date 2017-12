@EPN, el sexto líder mundial más mencionado en Twitter en 2017

El presidente de México, Enrique Peña Nieto (@EPN), figuró en la lista de los líderes mundiales más mencionados en Twitter durante 2017.

De acuerdo con el recuento anual de la red social, el presidente mexicano ocupó el sexto puesto, debajo de líderes mundiales como Donald Trump, Nicolás Maduro y Emmanuel Macron.

Peña Nieto, cuya cuenta @EPN tiene 6 millones 984 mil 90 seguidores, supera en el conteo a los presidentes de Argentina y de Colombia, Mauricio Macri y Juan Manuel Santos.

Esta es la lista de los líderes mundiales más twitteados en 2017

@RealDonaldTrump. Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Es el más seguido con 44.1 millones de followers. @narendramodi. Narendra Modi, primer ministro de la India. También es el segundo más seguido de esta lista, con 37.5 millones de seguidores. @NicolasMaduro. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Tiene 3.2 millones de seguidores. @RT_Erdogan. Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Le siguen 11.8 millones de cuentas. @EmmanuelMacron. Emmanuel Macron, presidente de Francia. 2.4 millones de followers. @EPN. Enrique Peña Nieto, presidente de México. 6.98 seguidores. @mauriciomacri. Mauricio Macri, presidente de Argentina. Le siguen 4.64 millones de cuentas. @theresa_may. Theresa May, premiere británica. Sólo cuenta con 437 mil seguidores. @JuanManSantos. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. 5.22 millones de seguidores. @jokowi. Joko Widodo, presidente de Indonesia. Tiene 9.15 millones de seguidores.

Barack Obama, el más "gustado" en Twitter en 2017

De los tres tuits con más likes a nivel mundial, Barack Obama ocupó la primera y la tercera posición.

El mensaje con más likes durante 2017 fue la publicación del ex presidente sobre los conflictos en Charlottesville, en agosto pasado. Obama se refirió al enfrentamiento entre supremacistas blancos y grupos liberales citando una frase de Nelson Mandela: "Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, por su origen o religión". Tuvo 4.5 millones de likes.

El segundo lugar fue el mensaje de la cantante Ariana Grande, tras el atentado en el Manchester Arena que ocurrió al finalizar su concierto. Ese 22 de mayo fallecieron 22 personas y hubo 116 heridos. Al día siguiente se lo atribuyó el Estado Islámico.

Ariana Grande publicó: "Destrozada. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras". Tuvo 2.6 millones de likes.

Finalmente el tercer lugar también es del ex presidente Obama, en esta ocasión, mandando un mensaje de apoyo al ex candidato presidencial John McCain, a quien Obama derrotó electoralmente en 2018. McCain anunció que padecía cáncer, a lo que Obama respondió:

"John McCain es un héroe americano y uno de los peleadores más valientes que he conocido. El cáncer no sabe a quién se está enfrentando. Mándalo al infierno, John". Logró 2.1 millones de likes.

