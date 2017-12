La única discapacidad que existe es la del alma: Angélica Rivera de Peña

“La discapacidad más fuerte que puede tener un ser humano es la del alma”, señaló la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, Angélica Rivera de Peña, al clausurar el Foro de Consulta con la Sociedad Civil para el Informe de México de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Durante el evento organizado por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS), la primera dama de México subrayó que la discapacidad está presente en muchas de las familias, por lo que es ahí, donde debe comenzar el apoyo que les permita desarrollarse plenamente.

“Yo también tengo a alguien muy cercano que es una guerrera, como ustedes. Y conozco muy bien lo que son capaces de lograr con esa fuerza y el gran amor que tienen. Mi hermana Caro ha sido para mí un ejemplo de alegría y de fortaleza. Nos ha enseñado a mí y a toda mi familia que la vida es lo más valioso que podemos tener", comentó Rivera de Peña..

Agregó que a su hermana nada le ha impedido realizar todas las cosas que ha querido hacer: estudiar, irse con sus amigos, tener novio, desarrollarse profesionalmente. "Ella me dijo un día que tener una discapacidad física no te limita en nada, te hace más fuerte y con ganas de vivir. Por eso siempre he estado con ustedes para seguir trabajando con mucho amor”.

Foto: DIF Nacional

Acompañada del Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda; de la titular de CONADIS, Mercedes Juan López; de la directora del DIF Nacional, Laura Barrera Fortoul; del director general de la Fundación Telmex, Arturo Elías Ayub, entre otras personalidades, atestiguó la firma de convenios que benefician a este sector y subrayó el compromiso y trabajo del presidente Peña Nieto para el apoyo a las personas con algún tipo de discapacidad. Dichos convenios permitirán el equipamiento de centros de atención e incluir a más personas al mercado laboral.

Informó que "la Fundación Telmex-Telcel donó dos mil sillas de ruedas al año y ahora estamos equipando seis centros de atención integral para personas con ceguera y débiles visuales. Y también estamos sumando más empleos para las personas con discapacidad de nuestro país, valorando todo su talento".

"Seguimos trabajando en las escuelas para lograr la integración de todos los niños. Incluir significa respetar y aceptar, conocer y entender al otro, dar el mismo trato que nos gustaría recibir. Estoy segura que todos juntos lo estamos logrando. Porque, como dijo mi esposo, su causa es, y siempre será, nuestra causa”, puntualizó.

Indicó que para el DIF “es un orgullo saber que cada día podemos atender mejor a nuestras personas con discapacidad. Nos inspira su esfuerzo y las ganas que tienen de salir adelante”.

