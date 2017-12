Nuño Mayer coordinará campaña presidencial de José Antonio Meade

Aurelio Nuño Mayer confirmó que recibió y aceptó la invitación de José Antonio Meade para participar como su coordinador de precampaña presidencial rumbo a las elecciones de 2018.

"Como saben, el día de hoy he presentado mi renuncia como secretario de Educación al presidente de la República (…) porque he recibido la muy generosa invitación de José Antonio Meade para coordinar su campaña a la Presidencia", afirmó el ex titular de la Educación Pública.

En un mensaje a medios desde la sede de la SEP, Nuño Mayer destacó que ha sido un gran honor estar al frente de esta dependencia y que ésta no pudo haber quedado en mejores manos que en las de Otto Granados Roldán.

El ex funcionario resaltó la carrera profesional de Granados Roldán y lo calificó como la "columna vertebral de este nuevo sistema educativo".

Asimismo, agradeció a todos los que hicieron posible la "transformación de la educación en México" durante estos dos últimos años.

"Hoy podemos decir que hemos emprendido una de las mayores transformaciones en la educación en México", aseguró en un emotivo momento del mensaje.

Por su parte, el nuevo titular de la SEP, Otto Granados, señaló que sabrá responder a la encomienda dada por el presidente Peña Nieto con las mismas manos de quien termina este miércoles su gestión.

Afirmó que tiene el compromiso de consolidar la reforma educativa y exhortó a los funcionarios a seguirla implementado con el entusiasmo de hasta ahora.

