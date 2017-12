Quiero ser el presidente de México y lograr un cambio en el país: Anaya

El ex dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que su principal objetivo tras dejar su cargo al frente de su partido político, es ser el presidente de México y lograr el cambio en la forma de gobernar al país.

“México necesita un cambio inteligente con visión de futuro, me irrita el nivel de corrupción que tenemos (…) no me resigno a que 11 millones de personas vivan en pobreza extrema”, dijo Anaya.

Entrevistado por el programa ‘Despierta con Loret’, el panista aseguró que con la coalición, ”Por México al Frente”, el país logrará entrar en una etapa de cambio donde no haya cabida para la corrupción la pobreza.

Al ser cuestionado sobre la situación de la coalición en este momento, Anaya aseguró que el frente está más fuerte que nunca a pesar de que “el gobierno le tenía pánico a su formación”, ya que actualmente representan los gobiernos de 16 estados.

“El PAN está más fuerte que nunca, nunca habíamos gobernado tantos estados, en este momento el país necesita un PAN determinado”.

Sobre su relación con el ex gobernador de Puebla Moreno Valle, y con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el panista dijo que tiene una excelente relación con ambos

“Voy a llegar a un acuerdo con Moreno Valle para que participe en el proyecto y donde los dos ganemos”

Sobre Mancera, Anaya lo felicitó por su decisión de continuar con la labores de rescate y dijo que espera se pueda unir al proyecto más adelante.

Cuestionado sobre sus rivales, Anaya dijo que López obrador “representa un cambio de ideas viajas y fracasadas”, mientras que Meade “es el candidato de los satisfechos”.

Anaya dijo que Margarita Zavala la respeta como una ex compañera de partido y sobre El Bronco, el panista dudo de si llegaría a la contienda final.

