Monreal deja este miércoles la Cuauhtémoc; acompañará campaña de AMLO

El delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, informó que el miércoles dejará su cargo para dedicar todo su tiempo a apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.

"Me voy con ánimo tranquilo, no dejamos deuda alguna, cumplimos con todos los compromisos laborales y financieros, la verdad no tiene precedente la obra pública que se realizó; los frentes que todavía se tienen retrasados por el sismo del 19 de septiembre se concluirán, tienen recursos, están etiquetados, y todo se va a terminar", aclaró.

Luego de la designación de Claudia Sheinbaum como aspirante de Morena a la candidatura para el gobierno de la Ciudad de México, dijo que con AMLO y con ella estaba en paz, y que no le deben nada.

Expuso que es probable que acompañe a López Obrador en sus giras con tiempo libre "para no usar recursos públicos ni tiempo oficial. La situación que vive el país necesita definición y yo ya la tomé. Mi definición es apoyar a Morena y a Andrés en lo que haga falta".

