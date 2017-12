AMLO y el PES son sinónimos de cambio: Hugo Eric Flores

Tanto Andrés Manuel López Obrador como el Partido Encuentro Social (PES) son sinónimos de cambio, por lo que la alianza entre ambos y el Partido del Trabajo (PT) los puede llevar a la victoria en las elecciones presidenciales de 2018, aseguró Hugo Eric Flores.

El dirigente del PES dijo en entrevista para Publimetro que la decisión de formar la coalición Juntos Haremos Historia fue difícil, pero también está seguro de que fue la indicada, "decidimos como partido político ponernos del lado correcto de la historia".

Hugo Eric Flores habla con Publimetro sobre el significado que tiene esta alianza que se concreta un día antes de que el tabasqueño de a conocer su virtual gabinete en caso de llegar a Presidencia.

¿Cuáles son los puntos que el PES consideró para aliarse con Morena?

— Básicamente lo que primero nos planteamos para llegar a este acuerdo es el tema de un cambio político. Hemos logrado importantes resultados en pasadas elecciones y sentimos que se va a incrementar el año que entra, esto al servicio de un proyecto político que significa un cambio de rumbo. Fue una decisión difícil para nosotros pero estamos conscientes de que estamos haciendo lo correcto. Decidimos como partido político ponernos del lado correcto de la historia.

Dice que son conscientes de lo que significa esta alianza, pero ¿también hay temas que les separan?

— Es el gran tema. Sentimos que el año que entra va a ser un año de cambio y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y de Encuentro Social son sinónimos de cambio. Ésta es la principal razón y objetivo que nos une.

Pero también hemos decidido que cada uno vamos a guardar nuestra identidad ideológica, ya que nosotros no necesariamente compartimos algunas de las ideas de la izquierda.

Por ejemplo, no estamos a favor del aborto, estamos a favor de la vida, estamos a favor de fortalecer la institución familiar y no nos gusta la ideología de género de la que está impregnada la educación pública de nuestro país.

Estos temas los vamos a seguir defendiendo independientemente del objetivo de cambio político del que estamos convencidos, es decir, no hay un intercambio de ideología, hay respeto absoluto a lo que nosotros pensamos y no vamos a dejar de decirlo.

¿Qué temas o banderas cree el PES que deben ser parte de la plataforma de campaña que promueva su candidato López Obrador?

— Él ya dio a conocer su decálogo y hay algunos temas que Encuentro Social ha venido apoyando desde hace tiempo como puede ser la eliminación del fuero, el tema de reforzar la educación para los jóvenes, que los apoyos de carácter social vayan para el segmento de la población de nuestro país que realmente lo necesita, así como acabar con los privilegios de la clase política y de los funcionarios públicos.

¿La alianza PES-Morena se va a registrar en la CDMX y otros estados o municipios?

— Sí, es el propósito. Vamos a ver cómo avanza la negociación pero esperamos que logremos una coalición en cada una de las entidades donde habrá elecciones.

El PES fue uno de los partidos que reventó la consulta en Seguridad en el Senado. ¿Cuál es su postura?

— Sentimos que hay que darle legalidad a la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Nos parece, desde un punto de vista general que la ley es correcta, pero desde el punto de vista particular hay algunos puntos que nos parece que pudieron ser mejores.

Un ejemplo es el hecho de someter inmediatamente a tribunales civiles cualquier exceso o violación a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas para que no solamente sean juzgados en un tribunal castrense. Indudablemente cuando se habla de derechos humanos deben ser juzgados por tribunales civiles y esto es una de las partes que habría que mejorar de esta ley.

Para el perredista Raúl Flores esta alianza “es la consolidación de un frente oscuro y retrógrada en contra de los derechos y libertades logrados en favor de los habitantes de la Ciudad de México” ¿Es así?

— Es absolutamente absurdo esto que dice Raúl. Todavía no llegamos a las elecciones y ya están hablando como derrotados. Ellos saben que la unión de la principal fuerza política de la capital con la principal fuerza emergente de la ciudad los derrotará absolutamente en las urnas.

Esa imaginación oscura de Raúl Flores sólo habla de lo oscuro que está su entendimiento. Nos veremos el 1 de julio cuando serán derrotados por la nueva coalición.

¿Han definido alguna postura o cargo dentro de un hipotético gabinete tras las elecciones?

— Nosotros no somos un partido de cuotas y no buscamos espacios definidos. El espacio que nosotros tenemos está ganado con votos. Decidimos no aceptar ninguna participación en el gabinete. Tras las elecciones será el momento de valorar que áreas del gobierno se acercan más a nuestro discurso y a nuestra manera de pensar.