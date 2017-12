Estas son las familias que ostentan el poder político en México

El poder en México reside en grupos familiares que se comparten los puestos gubernamentales de generación en generación.

Por eso hay apellidos que comúnmente se repiten en el legislativo, en las dirigencias partidistas y en los puestos de elección pública.

Algunos provienen de la herencia histórica desde tiempos de la Revolución y otros de su reciente llegada al poder en los últimos 50 años del siglo XX.

De acuerdo a una investigación de El Universal, en los últimos 81 años, 88 familias ostentan el poder político en el legislativo, muestra de que la distribución del poder en México no ha cambiado mucho en el último siglo.

Aquí algunas de las familias que ostentan el poder político en México:

Calderón-Zavala- Gómez del Campo

La aspiración de Margarita Zavala de llegar a la Presidencia por la vía independiente abrió el debate pues sería la única ex primera dama en México en ocupar la silla presidencial. Zavala es esposa del ex presidente Felipe Calderón, el cual a su vez es hermano de Luisa 'Cocoa' Calderón quien ha sido diputada, senadora y candidata a la gubernatura de Michoacán dos veces.

Por su parte, Zavala también se apellida Gómez del Campo por lo que está ligada con la senadora Mariana Gómez del Campo, a la ex directora del Instiuto de la Juventud, Teresa Gómez del Campo y a Virginia Gómez del Campo, esposa del canciller Luis Videgaray.

Asimismo, Zavala es hermana de Hildebrando Zavala Gómez del Campo quien encabeza la empresa Hildebrando S.A. y la cual presuntamente se benefició de contratos durante la administración de Felipe Calderón.

Montiel-Del Mazo-Peña

Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, proviene de una de las familias más prolíficas políticamente en esa entidad. Es hijo del ex gobernador del mismo nombre, Alfredo del Mazo González, nieto de Alfredo del Mazo Vélez y primo del ex gobernador y actual presidente de Enrique Peña Nieto.

Por su parte, Peña es sobrino de otros dos ex gobernadores Salvador Sánchez Colin y Arturo Montiel Rojas, así como de un presidente municipal de Atlacomulco, Constantino Enrique Peña Montiel.

Ruiz Massieu-Salinas

La secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, posee dos de los apellidos más importantes en la política priista. Es hija del ex gobernador de Guerrero, ex secretario general del PRI y ex diputado federal, José Francisco Ruiz Massieu, asimismo, es sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. A su vez, Claudia ha sido secretaria de Turismo y Relaciones Exteriores durante el gobierno de Peña Nieto. Es prima del activista Emiliano Salinas Occelli.

En los estados:

Veracruz: Los Yunes

El actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pertenece a una de las familias más arraigadas en la políticas de Veracruz. Sus hijos son parte de la política en el estado, Miguel Ángel Yunes Márquez fue presidente municipal de Boca del Río y Fernando Yunes Márquez senador. De igual forma, es primo de su ex contrincante a la gubernatura, Héctor Yunes Landa.

Oaxaca: Los Murat

Otra de las familias que han repetido cargo al frente de un estado son los Murat. El actual mandatario estatal, Alejandro Murat Hinojosa, es hijo del ex gobernador José Murat quien ostento el cargo hasta 2004.

Quintana Roo: Los Joaquín

Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía del sexenio de Peña Nieto, es medio hermano del actual mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

Joaquín Coldwell ya fue gobernador de la misma entidad para el periodo 1981-1987 y ha ocupado diversos cargos de la administración pública. Mientras que su medio hermano renunció al PRI para lanzarse a la gubernatura por la coalición UNE: Una Nueva Esperanza.

Descendientes de personajes históricos:

Gustavo Madero, ex dirigente del PAN, nieto de Evaristo Madero González, hermano menor de Francisco I. Madero y de Gustavo A. Madero.

Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, es descendiente del ex presidente Plutarco Elías Calles.

Carlos Abascal Carranza, ex secretario de Vicente Fox, es descendiente de Venustiano Carranza.

Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y ex candidato presidencial, es hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río.

Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, ex diputado y director del ISSSTE, fue descendiente del ex presidente Sebastián Lerdo de Tejada.

