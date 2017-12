Rosalinda subió a un taxi, pidió ayuda en un mensaje y desapareció

Lo último que se supo de Rosalinda Esthefanie Morales fue que envío un mensaje a una amiga que decía 'me levantó un taxi en Metepec y el chofer no me deja bajar', después desapareció.

Nadie la ha visto desde el medio día del jueves 14 de diciembre cuando salió del trabajo a resolver un 'problema familiar' y no regresó a su casa.

De acuerdo a su mamá, Rosalinda tiene 29 años y trabaja para el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, nadie ha marcado a su hogar para pedir rescate y teme lo peor.

Su padre fue el último familiar que la vio cuando la dejó muy temprano el jueves pasado en las oficinas de su trabajo.

Sus compañeros de trabajo declararon que la escucharon discutir fuertemente vía telefónica con el padre de su hijo.

A las 19:00 horas se encontraría con una amiga a la cual le envió el mensaje antes señalado, al recibirlo y notar su ausencia, ésta decidió acudir con los padres de Rosalinda.

La última vez que fue vista fue en la Avenida López Portillo de la capital mexiquense cuando esperaba a su ex pareja.

La madre de Rosalinda señaló que no sabe mucho de la ex pareja de su hija; sin embargo, apenas se enteró que tenía otra familia a parte de la que quería formar con su hija y su bebé.

Destacó que lo único que notaron fueron moretones en su hija y que presuntamente este hombre vive en Querétaro.

Con información de El Universal

También puedes leer: