Unicef detecta más de 100 mil niños migrantes en México

La ubicación geográfica de México lo convierte en un país de tránsito, origen y destino de migrantes, de niños o adultos, en el caso de los infantes centroamericanos que tenían como punto de llegada Estados Unidos deciden quedarse en territorio mexicano.

De esta manera lo plantea el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México, Christian Skoog, quien aseguró que esto se debe al cambio en la política migratoria de Estados Unidos y como parte del refuerzo en el control en la frontera.

En entrevista con Notimex, declaró que se estima que el flujo migratorio como tal no ha cambiado o muy poco, sin embargo, han detectado más niños que se quedan en México por su propia voluntad o porque las autoridades así lo determinan.

“Antes (México) era más un país de origen y tránsito porque todo el mundo se iba a Estados Unidos, pero esto ha cambiado durante los últimos diez años en el sentido de que hay menos diferencia y más oportunidades en México”, resaltó.

De acuerdo con Skoog, mediante los albergues de las organizaciones no gubernamentales (ONGS), en 2016 se detectaron cerca de 60 mil niños en la frontera norte, y 40 mil en la frontera sur entre Guatemala y México, esto en cuanto a los niños que viajan solos.

“El flujo sigue siendo el mismo, lo que ha cambiado estos últimos años, es que hay más gente y niños que tienen como objetivo quedarse en México y no subir a Estados Unidos”, apuntó.

“Los niños no acompañados son los más vulnerables porque muchas veces en familia se queda mejor, es más seguro y menos dramático”, sostuvo.

Christian Skoog refirió que esta tendencia se debe a que a los migrantes les es difícil llegar al vecino país, además, implica un gasto económico, por lo que México es una alternativa interesante, y menos peligrosa.

“Entran en la frontera Chiapas, Tabasco, Yucatán, pero depende si encuentran a alguien o tienen un familiar, un amigo, alguien que conocen en un lugar de México”, subrayó.

El representante de UNICEF México reconoció que la preocupación es que los niños no sean tratados como adultos, pues dijo, no llegan a México u otros lugares por gusto, sino en busca de una nueva oportunidad de vida que no tienen en su país de origen.

“Buscan reunirse con la familia, o están huyendo de la violencia en su país sobre todo en Centroamérica, y buscan una vida mejor, mayores oportunidades”, enfatizó.

Preocupante la situación de los niños migrantes en México: Unicef

Skoog puntualizó que se deben respetar los derechos de los niños en cualquier lugar, sin importar su nacionalidad o edad, pues estas garantías son las mismas en cualquier parte del mundo.

Por lo anterior expuso que, desde UNICEF se promueve una agenda de seis puntos, los cuales pretenden sean incluidos en el proceso de construcción del Pacto Mundial para la Migración.

Entre los temas destacan la no detención de los niños migrantes, para esto proponen alternativas en su detección. El segundo punto abarca la no discriminación y xenofobia. El tercero es evitar que los niños sean separados de su familia, si es que viajan juntos.

El cuarto proyecta ayudar a que los infantes refugiados y migrantes tengan acceso a servicios básicos de salud y educación. El quinto busca proteger este sector de violencia o explotación.

El último promueven que las causas estructurales que genera la migración se aborden desde los países de origen, “por ejemplo, si hablamos de los niños centroamericanos, hay que trabajar en la educación y salud en estos países”, dijo.

“Hay que trabajar para reducir la violencia para dar oportunidades en estos lugares y reducir la desigualdad dentro y entre los países porque esto genera mucho flujo”, abundó.

Skoog sostuvo que en el marco del pacto global, promueven organizar, formalizar y hacer legal la migración pues bajaría los problemas asociados con la migración.

“Esto no significa que todos los países tengan que aceptar todos los migrantes, pero si hay un sistema más organizado y formal esto puede ayudar a bajar el riesgo en el flujo migratorio”, puntualizó.

