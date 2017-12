Ebrard no busca un cargo, sólo cuidará del voto de Morena: AMLO

Andrés Manuel López Obrador indicó que Marcelo Ebrard es bienvenido en su equipo de campaña y que su intención no es la de buscar un cargo sino colaborar a cuidar el voto de Morena.

"No anda él buscando cargos, no anda buscando candidaturas, él me lo dijo, y lo que quiere es ayudar para que no nos roben la elección. Son bienvenidos todos los que quieran ayudar con ese propósito", dijo López Obrador tras un evento en Hidalgo.

Ahondó en que Ebrard ha sido víctima de una persecución política del Gobierno Federal pues lo acusaron de revelar información sobre la Casa Blanca de la primera dama.

Detalló que la responsabilidad del ex mandatario de la Ciudad de México será la de ayudar en lo que pueda. " Sobre todo nos va a ayudar y estoy haciendo un llamado a muchos con ese propósito: a cuidar los votos para que no haya fraude electoral. Todo el que quiera ayudar a que la elección sea limpia y libre es bienvenido".

El precandidato de la coalición Morena-PT-PES aseguró que esta inclusión a su equipo no le caerá nada bien ni al presidente del país ni al actual jefe de gobierno pues a partir del escándalo de la Casa Blanca comenzó su persecución.

"Yo no soy partidario de las represalias. Yo creo que no se debe de utilizar la ley, la justicia para perseguir a opositores. Entonces bienvenido, Marcelo", manifestó.

Este viernes, Marcelo Ebrard fue visto en un hotel de la colonia Roma junto a militantes del partido Morena a tres años de salir de la vida política del país.

