Ocurrencias de AMLO son ideas viejas y fracasadas: Damián Zepeda

“El cambio que ofrece Andrés Manuel López Obrador está repleto de saltos al pasado”, aseveró el presidente nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, al señalar que este personaje está claramente en el lado equivocado de las soluciones que México requiere ante los problemas de corrupción, violencia y educación.

“Esta amenaza que lanzó ayer, de cancelar la Reforma Educativa, todos sabemos de dónde proviene: a cambio del voto corporativo de la CNTE, a cambio de un pacto de apoyo mutuo con Elba Esther Gordillo, quien por lo visto está intentando una doble jugada. López Obrador está dispuesto a condenar a nuestros niños y jóvenes a un futuro sin oportunidades y con pobreza”, aseguró Zepeda.

Damián Zepeda se refirió también a otras propuestas del tabasqueño, como la amnistía a la delincuencia organizada, una idea que hace 25 años fue implementada en Colombia y que resultó en un terrible fracaso, pues incrementó la violencia.

“México necesita un cambio profundo. El gobierno priista, sin duda alguna, va por muy mal camino y ya se acabó su tiempo. Pero, definitivamente, el cambio no es el que propone López Obrador, repleto de ideas viejas y fracasadas. Perdonar a los delincuentes, además de ser un insulto a las víctimas de los delitos, no traerá paz a nuestro país. Empoderar a la CNTE o pactar con Elba Esther Gordillo no mejorará la educación. Tener a un fiscal carnal no terminará con la corrupción. Todas estas son apuestas de este personaje que dice buscar un cambio, pero que se equivoca terriblemente en las soluciones, al grado que agravarían más los problemas”, detalló.

Finalmente, el líder panista dejó en claro que el cambio que los mexicanos necesitan es uno inteligente para mejorar, con visión de futuro, con propuestas como las que dieron vida al Frente Ciudadano por México y que impulsa la coalición “Por México al frente”.

