Renuncia Fernando Mayans al PRD para unirse a campaña de AMLO

El senador Fernando Mayans renunció esta mañana de jueves al Partido de la Revolución Democrática (PRD) tras denunciar 'simulación' en la elección a gobernador de Tabasco.

Mayans acusó a las cúpulas perredistas de imponer como precandidato a Gerardo Gaudiano, alcalde de Centro, en una encuesta que calificó como una 'simulación' que insulta a los militantes del partido.

"No hay cabida para mí en un ambiente impositivo, si muere la democracia morimos todos con ella”, indicó a través de una carta leída a la prensa.

El legislador ahondó en que nunca se especifico el método de elección para la encuesta interna que eligió a Gaudiano Rovirosa como ganador e inclusive detalló que este edil enfrenta un proceso legal por presuntos nexos financieros con el ex gobernador Robeto Borge.

Mayans adelantó que sus planes en la política serán en principio el de unirse a la campaña de Andrés Manuel López Obrador hacia la Presidencia de la República.

"De todos es sabido mi amistad con Andrés Manuel, sin embargo, me uno a las filas de Morena no por esto, sino porque en este partido me garantizan un ambiente democrático y comprometido con las verdaderas causas sociales, pilares olvidados por la cúpula del PRD”, manifestó.

Tras 25 años de militancia, Mayans se despidió del sol azteca declarando que no sabía si era él quien se iba del partido o era el partido el que se había olvidado de sus ideales.

El 25 de marzo de este año, 12 senadores renunciaron al PRD tras la supuesta designación 'simulada' de Dolores Padierna al frente de la bancada perredista.

Seis meses después, Padierna también dejó el partido y la coordinación de la legislatura de este partido para unirse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

También puedes leer: