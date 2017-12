Paracho vive fiebre de 'Coco' a través de sus guitarras

El éxito rotundo de la película Coco de Disney Pixar y su mensaje de amor por la música mexicana con guitarra ha generado que en Paracho, Michoacán se viva una "fiebre" por la creación de estos instrumentos.

Los llamados "lauderos", artesanos que construyen las guitarras, aseguran que a diario hacen cientos de ellas para niños que piden una guitarra para imitar las notas que logra "Migue" en la cinta, incluso, una que sea igual.

Las piezas se elaboran a mano, con un costo aproximado de dos mil pesos, si se pide una madera más finas el costo puede elevarse y rondar los 18 mil o 20 mil pesos.

Salvador Meza Vargas, laudero experimentado, dice que Paracho está de cabeza por la alta demanda de guitarras con motivos de la producción hollywoodense que retrata el culto a los muertos en México:

“Muchos amigos tienen bastante pedidos de estas guitarras; hay muchas que las hacen en serie y ya no se dan abasto para cumplir con sus clientes. Luego llegan a los talleres personas que preguntan si tienen guitarras como las de Coco o dónde las pueden conseguir; ahorita Paracho está de cabeza, el Coco lo trae vuelto de cabeza”.

En su propio taller, Salvador construye una réplica de la guitarra emblemática de Coco; cuida los detalles para que no sea igual a la que exhiben en la película, instrumento diseñado por Germán Vázquez Rubio, artesano michoacano radicado en Estados Unidos:

“Se les hacen unas variaciones para que no sean idénticas, por ejemplo el ribeteado es de doble yarda, para no hacerla exacta se le puso nada más una yarda de un solo hilo para que no sea exacta y no haya ese tipo de controversia de derechos de autor”.

Los materiales pueden ser de distintos costos y acabados "puede ser madera de aguacate, con tapa de pino, pino canadiense blanco, incrustaciones de concha, diapasón de rajador, puente de rajador, lo que es el emboquillado también tiene concha con picos de nogal, la yarda es de jaboncillo con nogal y el aro de aguacate con fondo de aguacate”, asegura Don Salvador .

Leopoldo Ignacio Hernández Ruiz, otro laudero de Michoacán asegura que produce 200 guitarras infantiles a la semana y considera que estas peticiones llegan a diario pero ve la oportunidad de “Hay que fomentar más la cultura y la música para que no haya tanto delincuente”.

Con información de Excelsior.

