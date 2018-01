AMLO promete terminar con la guerra contra el narcotráfico en tres años

El precandidato de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que de lograr ser presidente de México terminará la con la guerra contra el narcotráfico en tres años.

Luego de realizar un mitin en el municipio de Izamal, Yucatán, señaló que no continuará con la misma estrategia en contra el crimen organizado, y apuntó que “en muy poco tiempo” se reducirán los índices delictivos.

“Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no haga dado resultados”.

“En muy poco tiempo vamos a reducir la delincuencia, conforme va a ir aumentando el crecimiento económico, la generación de empleo y se van a ir aplicando los programas de desarrollo social, va a ir bajando la delincuencia en el país”, puntualizó.

Sobre los recientes asesinatos de aspirantes a presidentes municipales y un regidor, el abanderado de Morena-PT-PES puntualizó no tener miedo porque “no le hago mal a nadie”.

“El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, yo no le hago mal a nadie, por eso yo no traigo guardaespaldas, carros blindados, ando solo”, subrayó.

Por medio de su cuenta de Twitter, López Obrador difundió un video en donde remarcó que de manera pacífica buscarán la transformación de México en 2018, para establecer un nuevo sistema político, democrático y con dimensión social.

“Nuestra lucha tiene como antecedente las tres grandes transformaciones de nuestro país: La Independencia, Reforma y La Revolución de 1910. Ahora de manera pacífica buscamos la cuarta transformación. En menos de 6 meses se sabrá”, destacó.