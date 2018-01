Alfonso Durazo, de la 'mafia del poder' al gabinete de AMLO

Alfonso Durazo Montaño, fue elegido por el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador para ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública en caso de que le favorezcan las elecciones.

Dentro de su trayectoria en la vida política destaca que fue secretario particular del ex presidente panista Vicente Fox, y militante del PRI, partidos que son considerados por López Obrador parte de la "mafia del poder".

Éste término lo acuña el líder de Morena para referirse a los partidos que utilizan el aparato de gobierno para mantenerse en el poder.

Aquí te dejamos un breve recuento:

Según su perfil de Facebook, nació el 11 de julio de 1954 en Bavispe, Sonora, estudió la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y se tituló en Derecho en 1982.

Tiene estudios de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, además cuenta con maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública de Sonora, A.C. ISAP (octubre 2004-diciembre 2006).

Es Doctor en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM.

Fue miembro fundador y presidente de Morena en Sonora, además de legislador federal y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.

Durazo Montaño también fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio y del ex presidente Vicente Fox durante los primeros cuatro años de su administración, en la cual también fue vocero.

Colaboró de 1973 a 1982, en las Direcciones Generales de Información y en la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía R.T.C. de la Secretaría de Gobernación, en donde se inicio como Monitorista hasta ocupar la titularidad de la Subdirección de Televisión. Fue Subdirector de Difusión en la Secretaría de Programación y Presupuesto; Director de Comunicación Social del CREA (1983-1984); Director de Delegaciones y Director de Organización Juvenil del mismo Consejo (1984-1985).

Ocupó el puesto de Subdelegado Político de la Delegación Cuauhtémoc en la Zona Centro en 1985 y de Subdelegado Político en la Zona Centro-Tepito de la misma Delegación (1986-1987); Se desempeñó como Secretario Particular del Secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal (1992-1993) y en el año de 1994 se desempeñó como Secretario General de Desarrollo Social del DDF (1994).

Asimismo, se desempeñó como Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación (1994-1995); Como Secretario Particular del Presidente del CEN del PRI, Luis Donaldo Colosio (1989-1992) y como Secretario Particular del Candidato a la Presidencia de la República del PRI, Luis Donaldo Colosio (1993 – Marzo de 1994).

Renunció al Partido Revolucionario Institucional, el día 18 de mayo de 2000.

A partir del 17 de julio del 2000 se desempeñó como Secretario Particular del C. Presidente Electo y del 1º de Diciembre del mismo año fue designado Secretario Particular del C. Presidente de la República; El 1 de agosto del 2003 fue designado adicionalmente como vocero presidencial y coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República.

Renunció públicamente a todos sus cargos el 5 de julio del 2004.

Además, fungió como Miembro del Comité de Promoción para la celebración del Año Internacional de la Juventud (1985); como Coordinador de la Delegación Mexicana al XII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, celebrados en la URSS (1985) y Conductor del Programa “Encuentro”, transmitido en la XHOF-FM (1986).

Ha sido Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (1995 – 1996).

Ha colaborado como editorialista en varios diarios del país, entre los que destacan: Reforma (D.F.); El Norte (Monterrey); El Imparcial (Hermosillo); El Correo de Manzanillo (Manzanillo); El Eco de la Costa (Colima); Diario de la Frontera (Nogales, Son.); Diario del Noroeste (Culiacán; Mochis y Mazatlán); Siglo 21 (Guadalajara, Jal.); La Crónica (Mexicali,BCN) y La Palabra (Saltillo,Coahuila), Mural (Guadalajara).

Fue candidato a Senador de la Coalición de Partidos denominada “Por el Bien de Todos”, por el Estado de Sonora en el año de 2006.

Candidato a Diputado Plurinominal por la Primera Circunscripción Electoral para la LXII Legislatura 2012-2015. Julio 2012.

También puedes leer: