Lesbiana denuncia supuesta discriminación en IMSS de Oaxaca

Una joven de 24 años denunció que personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Oaxaca, presuntamente se le impidió donar sangre por ser lesbiana.

La madre de la víctima dijo que el pasado 2 de enero, la joven acudió al Hospital General Doctor Demetrio Mayoral Pardo, ubicado en el centro de Oaxaca, con la intención de donar sangre, sin embargo, empleados del hospital no se lo permitieron a pesar de haber pasado las pruebas médicas.

“A ella se le hizo la toma de muestra para la prueba piloto […] la Doctora Itzel Morales Sánchez, una vez que vio los resultados químicos, indicó que ella estaba en condiciones óptimas para ser donante; sin embargo, al momento de que le hizo a mi hija las preguntas de rutina y mi hija le manifiesta que es lesbiana, la doctora le niega ese derecho, por el solo hecho de ser lesbiana”, denunció la madre en entrevista con el noticiero Metropoli.

Carolina dijo en entrevista con el portal periodístico,Tres Grados, que acudió al nosocomio para donar la sangre a un conocido suyo quien se encuentra internado en estado grave.

“La doctora Itzel Morales fue la que me atendió. Al inicio me dijo que si era apta para donación y que todo estaba bien conmigo (…) pasé al consultorio para las preguntas básicas. La doctora me preguntó, que con cuantas parejas había tenido relaciones sexuales en los últimos 6 meses y luego me preguntó si había tenido relaciones con personas de mí mismo sexo. Cuando dije que sí, que soy lesbiana, la doctora cambio su semblante”.

La joven narró que la doctora le dijo que no podía donar sangre porque las personas homosexuales tienen prácticas sexuales que ponen en riesgo la salud.

“Me dijo que donar sangre es como donar un órgano”, dijo la joven.

Ante esta situación, familiares, amigos y demás comunidad LGBTTTI se manifestaron ayer en el exterior del IMSS para evidenciar los acontecimientos.

Con información de Sin Embargo

TAMBIÉN PUEDES LEER