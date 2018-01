Panistas huyen de su partido por prácticas antidemocráticas de Anaya: Ávila

Todos los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) salen corriendo por las prácticas antidemocráticas de Ricardo Anaya, aseveró Eruviel Ávila Villegas, vicecoordinador de campaña de José Antonio Meade.

En ese sentido, dijo que Javier Lozano, quien este martes renunció al PAN y señaló a Anaya de ser corrupto, es bienvenido en el proyecto que encabeza el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Todos están saliendo corriendo por las prácticas antidemocráticas que ha encabezado Anaya, qué pena que esté pasando en el PAN esto, pero bienvenido el senador Lozano, es un hombre que nos va a aportar mucho a la campaña del doctor Meade”, señaló.

Por otra parte, Ávila Villegas reiteró que no impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de instruir el cambio de nombre de la coalición “Meade ciudadano por México”.

“Al PRI, a Nueva Alianza, al Verde nos asiste la razón, nos asiste el derecho para poder denominar a la coalición Meade, Ciudadano por México, no hay ninguna ley que lo prohíba, solamente hay una limitante cuando se hace alusión a temas raciales o religiones, de ahí en fuera estamos en plena libertad”, expresó.

El ex gobernador mexiquense apuntó que ahora, en término de diez días, van a consensuar con los partidos aliados la denominación de la coalición que encabeza José Antonio Meade.

Señaló además que quienes integran la coalición, están muy entusiasmados, porque cada vez que se conoce el currículum, la experiencia, los logros de Meade se incrementa la intención de voto en su favor, porque además de tener la experiencia, ha tenido logros muy importantes.

Respecto a las acusaciones del gobernador de Chihuahua, dijo que Javier Corral se está metiendo a la campaña y eso no puede ser posible, ya que no se puede permitir que con engaños, mentiras y señalamientos falsos esté tendiendo una cortina de humo.

“Hay que preguntarle a las mujeres que están falleciendo en Juárez, es lo que trata de ocultar, se ha multiplicado por cuatro la violencia en Chihuahua. Además de que pocas veces me he enterado o he sabido de acusaciones a un gobierno (inaudible) como el de Chihuahua por tortura, así es que se le está saliendo de control o ya se le salió de control Chihuahua a Corral”, apuntó.

