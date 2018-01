Buscaré un puesto en el Senado por la vía plurinominal: Osorio Chong

El ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó que buscará una candidatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el Senado de la República por la vía plurinominal en la próxima legislatura.

“No vivo de amarguras ni resentimientos, voy a buscar ser senador por la vía plurinominal; hay que esperar los tiempos, voy a apoyar a mi partido en ese proceso que se avecina”, expresó en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

Aseguró que trabajará con su instituto político para apoyar a Meade Kuribreña en el actual proceso electoral, pues (Meade) "no sólo es experiencia, tiene un sustento que le permite hablar de que al país le puede ir mucho mejor; es el mejor proyecto para el país”.

Respecto a la precandidatura de Andrés Manuel López Obrador, Osorio Chong dijo que el tabasqueño carece de congruencia en sus planteamientos y que "no hay sustento en su proyecto; no hay nada que pueda voltear a ver la ciudadanía; no abona a la construcción de un país que debe seguir adelante en su desarrollo”.

Sobre Ricardo Anaya, el ex funcionario federal consideró que se ha concentrado en críticas y tampoco tiene un proyecto de nación que contribuya al desarrollo del país.

TAMBIÉN PUEDES LEER