López Obrador acusa a J. J. Rendón por las pintas a favor de Morena en Venezuela

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena – PT -PES) a la presidencia de la República, exigió transparentar la presunta contratación del publicista venezolano J. J. Rendón

"Me entero, desde ayer, que la Mafia del Poder contrata a un publicista -de estos mercenarios- para atacarme y que yo no llegue a la presidencia", señaló el precandidato a través de su cuenta oficial de Twitter.

Exijo transparencia en la contratación de J. J. Rendón, especialista en guerra sucia https://t.co/rVtauOPFM2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 13, 2018

"Va a utilizar todos los medios para evitar que lleguemos. Pensé no contestar para no engancharme en esta polémica, pero es importante que les comente algo", explica López Obrador, en referencia a la portada de la revista Líder de México, en la que aparece el publicista venezolano -nombrado "El mejor estratega político de Latinoamérica- con la frase: "Haré todo lo que esté a mi alcance, dentro de la ley, para que AMLO no llegue a la presidencia".

Siempre agradecido con México.!!!

Pronto en circulación…. pic.twitter.com/RCXL9e5ibn — J.J.RENDON (@JJRENDON) January 11, 2018

López Obrador acusa a J.J. Rendón de promover violencia

La anécdota que narró el precandidato de la coalición Morena-PES-PT es que vio una entrevista "en un canal en español que transmite desde Miami" en la que J.J Rendón definió la estrategia que aplicaban en Venezuela "para derribar el gobierno".

"Me horrorizó porque el entrevistador le preguntaba qué más iba a pasar en Venezuela. Ya se habían registrado como 40 o 50 muertes. Él decía que un país -no recuerdo cuál-, había caído el gobierno después de 100 muertes. O sea, que faltaban muertos para que cayera el gobierno de Venezuela. Esto me conmovió. Desde entonces me quedó la idea de que no era posible buscar en Venezuela una salida mediante la violencia", detalla López Obrador.

"Yo lo único que le pediría a los que contrataron a este señor -que dice que va a atacarnos- es que cuiden que no se vaya a promover la violencia en el país. Me refiero a la violencia política", cuenta AMLO.

Al respecto, J.J. Rendón denunció ser víctima de ataques cibernéticos por parte de simpatizantes de Morena. Hasta el cierre de esta edición no ha respondido al video del precandidato presidencial.

Los ataques que he recibido en mis redes sociales desde México durante las últimas horas solo demuestran la intolerancia,odio,racismo,viceralidad e irracionalidad que Morena promueve en la política.Verifiquen…Hasta amenazas de muerte.Prueban mi punto! México es mejor que eso! — J.J.RENDON (@JJRENDON) January 13, 2018

Una vez más, Andrés Manuel López Obrador rechazó tener nexos con el gobierno de Venezuela o de algún país extranjero. Este video se publica un día después de que el portal chavista "Con el Mazo Dando" relacionara a J. J. Rendón con las pintas que aparecieron en el país.

Mandan a pintar pancartas en Venezuela para sabotear candidatura de López Obrador en México (+JJ Rendón) https://t.co/mcCeAyBWdH pic.twitter.com/XxmLSh27zb ,,, — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) January 12, 2018

"Con el Mazo Dando" es sitio del programa televisivo conducido por Diosdado Cabello, ex vicepresidente chavista y actual diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. Cabello también es una de las principales figuras del chavismo y ha sido parte de los gobiernos de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez.

