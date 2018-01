AMLO es peor que un nini destruye, confronta y divide: Meade

El precandidato de la coalición PRI-PVEM y Nueva Alianza a la presidencia, José Antonio Meade aseguró que Andrés Manuel López Obrador es peor que un "nini", pues además destruye, confronta y divide.

"Éste es un López que le tomó 14 años terminar la carrera, éste es un López que lleva 12 años sin trabajar y decía yo: “Es un “nini”, ni estudia, ni trabaja”. Pero me equivoqué, porque es peor que un “nini”, no solamente no estudia y no trabaja, sino que además destruye, confronta y divide", apuntó.

Precisa prioridades

Al reunirse con integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) el ex secretario de Hacienda dijo que para el proyecto de nación se requiere dar certeza a los trabajadores para generar estabilidad, productividad y que los ingresos de la familia mejoren.

"Tenemos, además de trabajar en la productividad, que tener políticas que nos ayuden a que la economía familiar sea más robusta, a que tengamos alimentos en la mesa familiar, a que no falte nada en nuestro hogar.

Eso quiere decir buen trasporte público, eso quiere decir que el transporte público y las calles sean seguras. Eso quiere decir que trabajemos todos los días para acercar a los productores y a los consumidores, para que los productores tengan mejores ingresos y los consumidores enfrenten mejores precios", precisó.

Previó a su encuentro, acompañó al precandidato a la jefatura de Gobierno, Mikel Arriola a un juego de Jai lai en el Frontón México en donde coincidieron en las propuestas y mejoras que se deben de dar a la población.

"Vamos por la revancha en el Jai alai y, más importante, vamos por la revancha en la Ciudad de México", dijo el precandidato presidencial.

