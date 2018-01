Edil de Colón culpa a luces led por malestar en irritación en los ojos

El presidente municipal de Colón, Querétaro, Alejandro Ochoa Valencia, dijo que durante el acto de inauguración del Centro Nacional de Tecnologías Aeronaúticas (Centa), donde estuvieron presentes el Presidente y varios miembros de su gabinete, sintió mucho malestar por la luz tipo led que tenía de frente en el evento.

"En el evento en el que estuvimos más de dos horas y estuve en el pódium sentí un malestar con la luz de frente, como tipo led, blanca, nunca había visto esa luz y cada que me daba en el rostro y en ojos sentía molestia, por eso trataba de voltearme", señaló.

El funcionario dijo que tras haber participado en el evento, sintió molestias en los ojos como irritación en los ojos, dificultad para abrirlos, y un color rojizo en los mismos.

"Se sentía como si me hubiera quemado, como si me hubiera bronceado mucho o expuesto mucho al sol. Me esperé toda la noche porque no podía dormir. Con los ojos cerrados se sentía la irritación bastante molesta", comentó.

De acuerdo con El Financiero, el presidente municipal asistió al médico, el cual le diagnosticó conjuntivitis aguda y le recetó un tratamiento oftálmico y desinflamatorio.

El edil también tuvo que suspender su eventos el sábado debido a que el doctor le recomendó evitar exponerse a la luz del sol o iluminación artificial.