76% de los mexicanos creen que la marihuana tiene propiedades curativas

76% de los mexicanos consideran que la marihuana tiene cualidades curativas ; sin embargo, 71% no está de acuerdo con su legalización por distintas razones, así lo reveló la casa encuestadora De las Heras Demotecnia en un estudio a nivel nacional sobre el uso recreativo del cannabis,

Si se legalizara la marihuana, siete de cada diez personas opina que a los consumidores se les dejaría de tratar como delincuentes y se les vería como adictos, tal cual como sucede con los alcohólicos en la actualidad.

Siguiendo con este estudio demoscópico, 69% de los participantes piensan que si en algún momento se llega a aprobar una ley que empodere el uso de la marihuana habría un mayor número de consumidores e incluso esto se podría volver un problema grave para la sociedad, solamente el 7% piensa que sí aumentaría su consumo, pero no como para alarmarse.

Para finalizar, 87% de los participantes afirmó no fumar hierba por el simple hecho de no querer hacerlo y no porque sea ilegal, sin embargo, el 79% cree que el consumir marihuana sí genera una adicción, tal cual sucede con el tabaco u otras drogas.

Si bien, desde hace siete meses se aprobó el consumo de esta planta con fines terapeúticos, aún se ve lejos la posibilidad de que se legalice en su totalidad la marihuana, sin embargo, debido al contexto en el que se encuentra México, este tema seguirá en los reflectores y probablemente haya noticias al respecto en los próximos meses.

De las Heras Demotecnia es la firma pionera en investigación de la opinión pública para la toma de decisiones en materia político electoral y estudios de mercado en México. En el 2000, fue la primera casa encuestadora nacional en predecir la alternancia en la presidencia de la República. En 2012, predijo con mayor puntualidad los resultados presidenciales de 2012. A nivel nacional, en 2015 y 2016 obtuvo el mejor récord en materia de encuestas electorales. Dentro de los logros más recientes de De las Heras Demotecnia, se encuentran la precisión en los resultados de este año para gobernador del Edomex y ser galardonada por la Reed Latino Awards como la mejor casa encuestadora en 2017 de nuestro país.

También puedes leer: